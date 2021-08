Ultima Swab Gandeng KlinikGo Buka Layanan Swab Antigen dan PCR Drive Thru

SURABAYA, SURYA - Ultima Swab bekerjasama dengan KlinikGo, membuka layanan tes usap (Swab) dan PCR Drive Thru di kawasan Jalan Mayjen Sungkono dan Manyar Kertoarjo, Surabaya. KlinikGo merupakan satu dari 11 layanan telemedicine yang ditunjuk Kementerian Kesehatan (Kemenkes) untuk melayani konsultasi kesehatan terkait Covid 19 secara online.

Founder Ultima Swab, Margaret Srijaya, mengatakan, kerjasama dengan KlinikGo ini sebagai upaya untuk mendukung pemerintah dalam percepatan tracing. Sehingga bisa mengetahui lebih cepat penderita Covid 19 dan cara penanggulangannya.

“Kami sebagai bagian dari masyarakat Surabaya sudah tentu harus berperan aktif dalam menanggulangi Covid-19 di Surabaya," kata Margareth, Minggu (1/8/2021).

Pihaknya juga mengajak masyarakat untuk lebih peduli maupun ikut tracing mandiri dengan lokasi yang strategis dan nyaman tanpa harus turun dari kendaraan.

Dengan layanan Drive Thru ini, masyarakat dapat memilih paket tes swab maupun PCR, yang hasilnya bisa diketahui dalam 24 jam.

Bila hasilnya positif, maka Ultima Swab dan KlinikGo memberikan layanan Telekonsultasi dan memberi paket obat isolasi mandiri gratis.

CEO KlinikGo Ogy Winenriandhika menambahkan, layanan tes usap drive thru di Surabaya ini menjadi lokasi ketiga setelah layanan serupa dibuka di Jabodetabek.

"Dan layanan konsultasi isolasi mandiri gratis ini juga merupakan kebijakan Kemenkes untuk melayani warga yang diketahui positif Covid-19 setelah melakukan tes swab," jelas Ogy.

Terkait yang hasilnya swab atau PCR nya positif, setelah itu mereka bisa menebus obat. Ada dua paket obat yang bisa tebus dan obatnya pun langsung diantar ke rumah. "Jadi sebenarnya ini sudah solutif mereka yang terkena Covid jadi nggak perlu kemana-mana,” ujar Ogy.

Kedepannya, layanan tes usap Drive Thru ini akan dibuka di 20 titik di Jawa Timur, agar masyarakat juga bisa melakukan tracing Covid-19 secara mandiri dan turut berpartisipasi mencegah penyebaran virus corona.

“Akhirnya kami juga sudah bisa set up offline representative kami di Surabaya, jadi sudah inline dengan program pemerintah,” tambah Ogy.

Di lokasi yang sama, Ketua Dharma Wanita Kota Surabaya Iis Hendro Gunawan menyambut baik hadirnya layanan usap dan PCR Drive Thru, karena dirinya tidak perlu antri untuk mendapatkan layanan ini.

“Ini Alhamdullilah, kami mendapatkan layanan bisa Drive Thru, kemudian kami secara privasi pastinya akan terjaga, jadi nggak usah datang turun. Diambil samplingnya dan Alhamdulillah juga layanannya cepat dan ini juga membantu pemerintah untuk proses tracing,” ungkap Iis setelah melakukan tes PCR dari dalam mobilnya.(rie/Sri Handi Lestari)

Foto : Ultima Swab Layanan Drive Thru dari Ultima Swab yang dilakukan dengan menggandeng KlinikGo untuk selanjutnya bagi yang hasilnya positif bisa mendapatkan telemedicine.



--