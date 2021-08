Strategi Mal di Surabaya Agar Bertahan di Tengah Penerapan PPKM

SURYA.CO.ID, SURABAYA - Kebijakan Pemerintah Pusat menerapkan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level 4 Jawa-Bali berimbas terhadap sejumlah pusat perbelanjaan.

Marvel City Mall Surabaya, salah satu mal di Kota Surabaya, mengambil langkah cepat lantaran banyak sekali agenda yang telah direncanakan terpaksa ditiadakan.

Public Relation Marvel City Mall Surabaya, Ria Anggreni mengatakan, pihaknya kemudian mengganti event yang tidak digelar ini dengan acara Together Weekend.

"Event Together Weekend adalah berbagi dengan masyarakat sekitar. Kegiatan ini sudah ada ketika pandemi sebelumnya yang terpaksa menutup mall," ujarnya, Senin (2/8/2021).

Untuk saat ini, lanjut Ria, aktivitas tersebut tidak turun di jalan, karena dikhawatirkan ada penularan. Sehingga, kegiatan berbagi dilakukan dalam lingkungan sekitar. Sasarannya, penjual dan ojek online yang sedang membawa pesanan atau mengantar makanan.

"Selama PPKM kami terus melakukan berbagi semangat ke orang-orang, agar tetap berusaha mencari rupiah untuk keluarga di rumah. Kami juga berbagi dengan tenaga kontrak yang dirumahkan," ucapnya.

Mengenai kondisi mal, Ria mengungkapkan, tenant yang buka saat ini hanya melayani pesanan take away via online. Selain itu, manajemen juga berusaha meminimalisir dampak kerugian. Yaitu, lampu di lantai atas dinonaktifkan dan ditiadakan Food Vacation.

"Kami inginnya PPKM cepat selesai. Kasihan pelaku usaha yang terdampak. Ke depan bisa kembali normal," tuturnya.

"Apalagi kami juga sudah ada tempat-tempat baru yang disiapkan buat pengunjung. Semoga ini adalah PPKM terakhir," tuntasnya.