Wagub Emil Apresiasi Pelaksanaan Vaksinasi di ITS: Upaya Perlindungan Akademisi di Tengah Pandemi

Wagub Jatim Emil Dardak menghadiri kegiatan vaksinasi dengan kuota 6.000 untuk keluarga besar ITS di Graha Institut Teknologi Sepuluh November Surabaya (ITS), Minggu (1/8/2021).

SURYA.co.id | SURABAYA - Program vaksinasi Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) mendapat dukungan Pemprov Jatim.

Wakil Gubernur Emil Elestianto Dardak meninjau langsung pelaksanaan vaksinasi ITS di Graha Sepuluh Nopember ITS, Minggu (1/8/2021).

Hari kedua program vaksinasi ITS yang telah berlangsung sejak Sabtu (31/7) tersebut, tidak hanya ditujukan seluruh sivitas akademika dan alumni ITS, namun juga masyarakat di lingkungan sekitar ITS.

“Kami mengapresiasi upaya ini dalam rangka mempercepat jangkauan vaksinasi, khususnya di Jawa Timur,” tutur lelaki yang lebih dikenal dengan Emil Dardak ini.

Emil yang hadir didampingi Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur Dr Ir Wahid Wahyudi MT turut meninjau langsung proses vaksinasi yang tengah berlangsung dari tahap pemberkasan hingga vaksinasi.

"Kegiatan vaksinasi (di ITS) sudah berjalan baik dan lancar,” ungkap mantan Bupati Trenggalek ini.

Apresiasi diberikan pula atas kolaborasi antara Ikatan Alumni (IKA) ITS, Rumah Sakit Universitas Airlangga (RSUA), dan Rumah Sakit Husada Utama (RSHU).

“Sinergi ini ialah bentuk dari upaya perlindugan dan peningkatkan produktivitas akademisi di kala pandemi,” ujar Emil.

Pada kesempatan ini, Emil juga menyerahkan bantuan khusus secara simbolis kepada ITS.

Bantuan berupa alat-alat kesehatan seperti sprayer elektrik, disinfektan, masker kain, pakaian hazmat, sarung tangan karet, hand sanitizer, face shield, kacamata, vitamin C, sepatu karet, thermometer gun, timba dan dudukan cuci tangan diserahkan langsung kepada Rektor ITS Prof Dr Ir Mochamad Ashari MEng.

Terakhir, Rektor ITS yang kerap disapa Ashari tersebut mengungkapkan rasa terima kasihnya atas bantuan yang diberikan oleh Pemprov Jatim dan seluruh pihak yang ikut terlibat dalam program vaksinasi ini.

“Harapannya, herd immunity dapat segera tercapai agar kegiatan akademisi dapat terlaksana lebih awal dan aman,” tuntasnya penuh harap.