Hadiri Vaksinasi ITS Wagub Jatim: Utamakan Vaksin Dosis Kedua 

Waki Gubernur Jawa Timur Emil Dardak menghadiri kegiatan vaksinasi keluarga besar ITS di Graha Institut Teknologi Sepuluh November Surabaya (ITS), Minggu (1/8/2021).

SURYA.co.id | SURABAYA - Waki Gubernur Jawa Timur Emil Dardak menghadiri vaksinasi dengan kuota 6.000 untuk keluarga besar ITS di Graha Institut Teknologi Sepuluh November Surabaya (ITS), Minggu (1/8/2021).

Vaksin yang berlangsung selama empat hari berturut-turut hingga Selasa (3/8/2021) ini juga didukung penuh oleh Ikatan Alumni (IKA) ITS, Pemprov Jatim, Rumah Sakit Universitas Airlangga (RSUA) dan Rumah Sakit Husada Utama (RSHU).

ITS menyiapkan total 6.000 dosis vaksin berjenis Sinovac, yang dibagikan per harinya sebanyak 1.500 dosis untuk mahasiswa, alumni, dosen, dan masyarakat sekitar ITS.

"Kami hari ini hadir untuk menyaksikan proses vaksinasi, yang tidak hanya hanya mendukung keluarga besarnya saja namun juga masyarakat sekitar sampai bapak dan ibu kos," ujar Emil.

Ia juga mengapresiasi kolaborasi yang dilakukan ITS bersama dengan Rumah Sakit Universitas Airlangga dan Rumah Sakit Husada Utama untuk mempercepat capaian vaksinasi di Jawa Timur.

"Kerjasama ini sangat baik tidak hanya percepatan capaian vaksinasi tapi juga meningkatkan produktivitas akademisi," ungkapnya.

"Kami butuh betul rekan-rekan akademisi agar terlindungi dimasa Pandemi," imbuhnya.

Sementara saat ditanya terkait distribusi vaksin untuk Civitas Kampus, Emil menjelaskan ada keterbatasan suplay vaksin yang membuat Dinas Kesehatan Jawa Timur lebih memprioritaskan dosis ke dua.

"Kami ingin menekankan, memang tujuan vaksin ingin memaksimalkan jangkauan, tetapi adanya keterbatasan membuat pengiriman lebih mengutamakan untuk mengisi dosis kedua," ungkapnya.

"Tanggal 30 Juli kemarin kami mendapat kiriman vaksin dan sudah didistribusikan ke dinas kesehatan diseluruh Jawa Timur," tambahnya.

Lebih lanjut, Emil menjelaskan kiriman vaksin tersebut bukan hanya untuk dosis kedua namun juga ada tambahan untuk dosis pertama.

"Bulan pertama kami mendapat Vaksin Astra Zenecca dan sekarang sinovac. Tak hanya kampus, nanti akan diperluas melalui dinas kesehatan," ungkapnya.

Sementara itu, Rektor ITS, Prof Dr Ir Mochamad Ashari MEng mengucapkan terimakasih atas pemberian bantuan vaksin dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur.

Ia juga berharap vaksinasi ini dapat segera membentuk imunitas di lingkungan ITS dan sekitarnya.

“Bila vaksinasi sudah merata, diharapkan kegiatan ajar-mengajar dan penelitian di ITS dapat dilaksanakan lebih awal,” tutupnya.