Harga Beras di Gresik Stabil selama PPKM, Stok Melimpah Akibat Banyaknya Bantuan ke Masyarakat

SURYA.CO.ID, GRESIK - Harga kebutuhan pokok atau sembako selama PPKM level 4 di Gresik mengalami sedikit kenaikan. Kepala Diskoperindag Kabupaten Gresik, Agus Budiono mengatakan, harga kebutuhan pokok selama PPKM darurat dan sampai perpanjangan ke PPKM level 4, sebenarnya masih stabil.

Sejauh ini stok kebutuhan pokok juga masih aman. Menurut Agus, stok harga sembako masih aman dan stabil, karena stok masih melimpah dan warga tidak ada yang menimbun sembako.

"Alhamdulillah, harga sembako stabil, dengan koreksi pasar ada sedikit kenaikan tetapi tidak signifikan," kata Agus, Jumat (30/7/2021).

Lebih lanjut Agus menambahkan, beberapa sembako yang masih stabil yaitu harga beras. Baik beras premium, medium, biasa dan beras Bulog.

Untuk harga beras premium masih Rp 11.957 per KG, beras medium Rp 10.943 per KG dan beras biasa Rp 10.014 per KG serta beras Bulog Rp 6.000 per KG.

Sementara untuk harga ayam potong broiler naik dari harga Rp 35.286 per KG menjadi Rp 35.429 per KG. Untuk harga daging sapi hanya naik tipis dari Rp 99.286 menjadi Rp 99.714 per KG. Dan harga gula pasir dari Rp 12.143 per KG menjadi Rp 12.214 per KG.

Menurut Agus, harga sembako stabil karena masyarakat tidak memborong sembako dalam jumlah besar. "Masyarakat tidak perlu menimbun sembako, sebab stok di pasar masih melimpah," katanya.

Lebih lanjut Agus mengatakan, selama PPKM darurat dan level 4, masyarakat banyak yang mendapat bantuan sembako berupa beras. Sehingga beras di pasar masih cukup dan tidak ada kenaikan signifikan. "Dengan banyaknya bantuan beras kepada masyarakat, harga beras masih normal," imbuhnya. *****