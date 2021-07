Reaksi Tak Terduga Arya Saloka saat Ungkap Alasan Jatuh Cinta Pada Putri Anne: Gue Suka Bingung

Penulis: Alif Nur | Editor: Adrianus Adhi

SURYA.CO.ID - Arya Saloka mununjukkan reaksi tak terduga kala mengungkap alasannya jatuh cinta dengan Putri Anne.

Seperti diketahui, pemeran Aldebaran Ikatan Cinta tersebut telah memiliki istri yang dinikahinya pada 2017 silam.

Meski kerap dijodohkan dengan lawan mainnya, Arya Saloka dan Putri Anne tetap romantis dan harmonis sebagai pasangan suami istri.

Arya Saloka dan Putri Anne sebelumnya diketahui menjalin persahabatan.

Baca juga: Putri Anne Diam-diam Komentari Pemakaman Ibunda Amanda Manopo, Cara Beda Dilakukan Arya Saloka

Keduanya memutuskan untuk menikah pada 2017 silam.

Sebagai aktor yang tengah digandrungi kaum hawa saat ini, mungkin banyak yang penasaran apa yang membuat Arya Saloka jatuh hati ke Putri Anne.

Jawaban Arya Saloka pun membuat host Insert, Nadya Mulia kagum melansir dari wawancara Insert secara virtual bersama Arya Saloka, kemarin.

Dalam wawancara virtual itu, Nadya Mulia menanyakan apa hal yang ada dalam diri Putri Anne sehingga membuat Arya Saloka jatuh cinta.

"Sosok dari Anne yang membuat kamu begitu yakin she is the one itu apa?" tanya Nadya Mulia dikutip via TribunNewsmaker.com Ditanya Alasan Jatuh Cinta pada Putri Anne, Reaksi Arya Saloka Tak Terduga