Lirik dan Chord Lagu Rose - D.O EXO yang Dirilis 26 Juli 2021 dan Video Klip Trending YouTube

SURYA.CO.ID - Berikut lirik dan chord lagu Rose yang dinyanyikan oleh D.O EXO.

Sekedar info, lagu Rose merupakan single solo D.O EXO yang dirilis pada 26 Juli 2021.

Kini berada di jajaran Trending YouTube Indonesia, berikut lirik dan terjemahan lagu Rose - D.O EXO selengkapnya.

[Intro]

C F



[Verse 1]

C

Meonji eomneun paran haneul wiro

F

(ah, yeah, yeah, yeah)

C

Baram ttaraganeun gureumcheoreom

F

(ah, yeah, yeah, yeah)

Am F

Meolli gaji marayo

G Em

Geudaero meomulleojwo

Am G

My baby nae mame maeil (ah, yeah, yeah, yeah)



[Chorus]

F G C Em Am F

Bomnal gateun geudaen yeppeoyo oh-oh-oh joayo

G C Em Am Em

Eotteokamyeon naege olkkayo oh-oh-oh ireoneun

F G Em

Nae moseubi ssukseureopgo (ooh-ooh-ooh-ooh)

Am F

Ganjireowodo eojjeol su eopjyo

G

Geudael saranghaeyo, baby

[Verse 2]

C

Nuntteumyeon saenggangnaneun sarami

F

(ah, yeah, yeah, yeah)

C

Geudaeran geol geudaeneun alkkayo

F

(ah, yeah, yeah, yeah)

Am F

Moreun chehaji mayo

G Em

Da algo itjanayo

Am G

Oh maybe, baby (ah, yeah, yeah, yeah)

[Chorus]

F G C Em Am F

Maeil bwado geudaen yeppeoyo oh-oh-oh joayo

G C Em Am Em

Eotteokamyeon naege olkkayo oh-oh-oh ireoneun

F G Em

Nae moseubi ssukseureopgo (ooh-ooh-ooh-ooh)

Am F

Ganjireowodo eojjeol su eopjyo

G

Nae sarangi dwaeyo baby

[Bridge]

F G C

Dongne kkotjibeul chaja

A Dm

Geudaeege jugo sipeun kkot

F

Amuri gominhaedo

F G C

Aneun kkochi jangmibakke eopseo

A Dm

Yonggi nae hangadeuk pume dama

F

Geudaeege gago isseoyo (ah, yeah, yeah, yeah)

[Chorus]

F G C Em Am F

Jangmi boda geudaen yeppeoyo oh-oh-oh sasireun

G C Em Am Em

Mallo pyohyeoneul jal mothaeyo oh-oh-oh ireoneun

F G Em

Nae moseubi ssukseureopgo (ooh-ooh-ooh-ooh)

Am F

Ganjireowodo eojjeol su eopjyo

G

Oneulbuteo urin lover