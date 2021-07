Cedera Pemain Persebaya Koko Ari Araya dan Bruno Moreira, Dokter Tim Ungkap Kondisi Terkini

SURYA.co.id, SURABAYA - Dua pemain Persebaya Surabaya, Koko Ari Araya dan Bruno Moreira masih proses pemulihan cedera.

Koko Ari Araya yang mengalami Anterior Cruciate Ligaments (ACL) saat saat mengikuti pemusatan latihan timnas Indonesia di Uni Emirat Arab (UEA) bulan Mei 2021 jelang laga kualifikasi Piala Dunia 2022, sudah operasi pada Selasa (26/7/2021).

"Koko sudah operasi, sudah keluar dari rumah sakit. Koko rehabilitasi ACL kurang lebih 6 bulan, sudah protab-nya," terang dokter tim Persebaya Surabaya, Pratama Wicaksana Wijaya kepada surya.co.id, Kamis (29/7/2021).

Sedang terkait cedera Bruno, dokter akrab disapa Tommy ini, mengaku terus mengalami perkembangan positif.

"Cedera Bruno progressnya bagus, sudah tidak ada rasa sakit, minggu ini mencoba gerakan-gerakan kompleks," jelas dokter alumnus Universitas Brawijaya itu.

Ditambahkan Tommy, untuk cedera Bruno, memang tidak sampai pada tindakan operasi.

"Memang planning kami melihat kondisinya, fisioterapi cukup," jelasnya.

Karena tidak sampai tindakan operasi, proses penyembuhan tergantung perkembangan terapi yang dipantau secara intens.

"Kalau bruno statusnya wait and see, kemarin kami planning dua minggu akan evaluasi, dan masih on track," pungkasnya.