Lirik Lagu Baby - UN1TY yang Baru Saja Rilis, Single Terbaru Boyband Indonesia

SURYA.CO.ID - Berikut lirik lagu Baby yang dinyanyikan oleh boyband Indonesia, UN1TY.

Lagu Baby - UN1TY dirilis pada 22 Juli 2021 dan kini menjadi populer di YouTube dan media sosial lainnya.

Langsung saja, berikut lirik lagu Baby - UN1TY selengkapnya.

Cerita manis kita jalani

Penuh warna bagai pelangi

Semua mata pun meyakini

Kita bagai Romi dan Juli

Namun takdir telah berkata

Jalan kita harus berbeda

Oh kasihku kamu tenang saja

Ini bagian cerita kita

Kau dan aku sama sama tau

Kisah kita tak akan bersatu

Jarak kan pisah kan kau dan aku

Saat kamu pergi jauh

Mengejar semua mimpi mu

Dan kau lupakanku

Dari pada nanti

Kita sakit hati

Lepas aku, Baby

Rap:

Ah don’t you worry bout me

l’ll never let you pass your true opportunity

We both know girl

(we’ll be OK baby)

Percayalah

Akan ku ingat semua cerita cinta kita

Masa indah di SMA

Di hatiku cuma kamu uuuu

Namun takdir telah berkata

Jalan kita harus berbeda

Kau dan aku sama sama tau

Kisah kita tak akan bersatu

Jarak kan pisah kan kau dan aku

Saat kamu pergi jauh

Mengejar semua mimpi mu

Dan kau lupakanku

Sayang kita tak harus tuk bersama

Katanya kalau jodoh tak kemana

Kau dan aku sama sama tau

Kisah kita tak akan bersatu

Jarak kan pisah kan kau dan aku

Saat kamu pergi jauh

Mengejar semua mimpi mu

Dan kau lupakanku

Daripada nanti kita sakit hati

Lepas aku, Baby

Daripada nanti kita sakit hati

Lepas aku, Baby