Kisah Abdulism Kampung Inggris Belajar Bahasa Karena Cinta ke Bu Yeni, Guru TikTok Itu Kini Tiada

SURYA.co.id | SURABAYA - Warganet kehilangan sosok guru bahasa Inggris di TikTok, Abdulism Kampung Inggris yang dikabarkan meninggal dunia karena terpapar Covid-19.

Sebelum meningga dunia, Abdulism menceritakan awal mula bertekad belajar dan harus mahir bahasa Inggris setelah lulus MAdrasah Tsanawiyah (Mts).

Dalam Channel Youtubenya, Andulism menceritakannya, keinginannya belajar bahasa Inggris karena jatuh cinta kepada guru bahasa Inggris bernama Bu Yeni yang memiliki paras cantik.

Abdulism Kampung Inggris dikenal sebagai guru yang aktif membagikan ilmu bahasa inggris dengan cara yang menarik. Salah satunya melalui aplikasi TikTok.

Berbagai video terkait pembelajaran bahasa inggris yang disampaikannya dipuji warganet.

Lantas, siapakah Abdulism Kampung Inggris?

Pria tersebut memiliki nama asli Abdul Basith sebagai Owner dari tempat kursus bahasa inggris di Pare Kediri Jawa Timur, Abdul And The Theory English Course.

Pria asal Probolinggo itu kerap dipanggil om oleh murid-muridnya atau member di tempat kursus.

Hal tersebut disampaikan melalui Channel Youtubenya, Andulism.

“Murid-murid saya memanggil saya dengan sebutan om tapi saya menyebut diri saya adalah bule coklat,” ujarnya.