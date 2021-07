Firasat Abdulism Guru TikTok Sebelum Meninggal karena Covid-19: Saya Mundur, Mau Istirahat Dulu

SURYA.co.id | SURABAYA - Sebuah firasat terungkap dari unggahan Abdulism, sang guru asal Kampung Inggris sebelum meninggal dunia dikabarkan karena terpapar Covid-19.

Saat ini bio akun abdulism_kampunginggris diberi judul “untuk waktu yang belum dipastikan akun ini saya bekukan”.

Dua postingan terakhir terlihat, abdulism_kampung inggris keluar dari grup TikTok Theacher.

“Mau istirahat dulu dan mundur jadi ketua TikTok teachers,” tulisnya.

Sebelumnya ia juga menggunggah tulisan, “Thank You TikTok, Thank You Guys,”.

Abdulism dikabarkan meninggal dunia dikabarkan karena terpapar Covid-19, Rabu (28/7/2021).

Kabar ini mengejutkan warganet khususnya pengguna TikTok yang kerap melihat postingan abdulism_kampunginggris.

Akun abdulism_kampunginggris memiliki pengikut 846,3K, ia kerap memberikan edukasi seputar kosa kata maupun pronunciation bahasa inggris.

Pengguna TikTok kerap memanggilnya lord, sebagai guru bahasa inggris online.

Akun ini juga kerap menjawab pertanyaan netizen, membagikan aktifitas lain seperti makan dan memasak.