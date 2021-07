Amankan Aset, PLN UIP JBTB Terima 10 Sertifikat Aset Tanah dari BPN Kota Blitar

SURYA.co.id | SURABAYA - Badan Pertanahan Kota Blitar menyerahkan sertifikat aset yang dikelola oleh PLN Unit Induk Pembangunan Jawa Bagian Timur dan Bali (UIP JBTB) pada Senin (26/7/2021).

Berlokasi di kantor PT PLN (Persero) UIP JBTB, penyerahan diberikan langsung oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Blitar Provinsi Jawa Timur, Sukidi, A.Ptnh., M.H. dan diterima oleh General Manager PLN UIP JBTB, Djarot Hutabri EBS.

Sejumlah 10 sertipikat tanah asset PLN telah diserahterimakan dari total 21 bidang tanah untuk pemanfaatan 16 tower transmisi yang akan digunakan untuk pembangunan transmisi Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) 150 kilo Volt (kV) New Kediri – New Tulungagung – New Wlingi.

Seluruh sertipikat tersebut merupakan bentuk pengamanan aset terhadap lahan yang digunakan PLN antara lain berlokasi di Kota Blitar.

Disampaikan oleh Djarot pada sambutannya, serah terima sertipikat ini sejalan dengan upaya PLN menjamin kehandalan penyediaan tenaga listrik bagi masyarakat sehingga perekonomian terus berjalan dengan keamanan pasokan listrik yang tersedia.

“Kami sampaikan banyak terima kasih kepada BPN, karena di tengah suasana seperti ini tetap menunjukkan keseriusan dalam penyelesaian sertipikat tanah asset PLN.

Sertifikasi ini membantu kami mengamankan, memelihara, dan mendayagunakan asset tanah dan property milik PLN,” terang Djarot.

Menanggapi pernyataan Djarot, disampaikan juga oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Blitar, Sukidi, bahwa BPN berkomitmen untuk menyelesaikan pengamanan asset milik negara meskipun kegiatan harus dibatasi untuk mendukung program pemerintah dalam upaya pemutusan penyebaran COVID-19.

“Hingga hari ini, kami telah menyerahkan 10 sertipikat dari 21 bidang tanah yang didaftarkan. Masih ada 6 sertipikat lagi yang sedang dalam proses.

Jika kegiatan memerlukan tim untuk turun ke lapangan, protokol pencegahan COVID 19 tetap harus dipatuhi untuk jaminan keselamatan anggota.

Kami tetap memegang komitmen yang disepakati bersama bahwa sertifikasi aset PLN di wilayah Jawa Timur dapat selesai pada bulan Agustus” papar Sukidi.

Pengamanan aset ini merupakan tindak lanjut kerja sama yang terjalin sejak tahun 2020 antara PLN dengan BPN Provinsi Jawa Timur dan seluruh Kantor Pertanahan di tingkat kota dan kabupaten.

Proyek SUTT 150 kV New Kediri – New Tulungagung – New Wlingi yang membentang sepanjang 71,353 kilometer route (kmr) dengan total 239 tower transmisi telah energize pada Februari 2020 untuk SUTT 150 kV New Kediri – New Tulungagung, dan pada April 2020 untuk SUTT 150 kV New Tulungagung – New Wlingi.