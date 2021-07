Luncurkan PlasmaHub, ITS Bantu Permasalahan Donor Plasma Konvalesen

Rektor ITS, Prof Ir Mochamad Ashari MEng PhD dan berbagai fitur yang disediakan dalam PlasmaHub ITS dijelaskan dalam video oleh Tim Teknis Kesiagaan Penanganan Covid-19 ITS

SURYA.CO.ID, SURABAYA - Di masa pandemi Covid-19 ini, banyaknya permohonan plasma konvalesen tidak sebanding dengan stok yang tersedia di Palang Merah Indonesia (PMI).

Di sisi lain, banyak penyintas Covid-19 yang tidak mengetahui bahwa mereka dapat menyumbangkan plasma konvalesen ke pasien aktif Covid-19.

Untuk itu Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) mengembangkan dan meluncurkan PlasmaHub, platform digital untuk mempersingkat waktu matching antara pendonor dan pemohon plasma konvalesen.



Rektor ITS, Prof Ir Mochamad Ashari MEng PhD mengatakan, PlasmaHub dirancang dan didesain dengan konsep user friendly karena digunakan secara menyeluruh oleh berbagai stakeholder di Indonesia.

“Mulai dari pendonor, penerima donor hingga pengelola donor plasma konvalesen diharapkan dapat memanfaatkan PlasmaHub ini dengan baik,” tutur guru besar Teknik Elektro yang akrab disapa Ashari ini, Selasa (27/7/2021).

Menyambung penjelasan Ashari, Ketua Satgas Covid-19 ITS, Adjie Pamungkas ST MDevPlg PhD memaparkan, PlasmaHub yang berbasis web ini berfungsi untuk mempercepat bertemunya pendonor plasma konvalesen dengan pasien Covid-19.

“Kecepatan ini, diharapkan dapat memanfaatkan golden time dari pasien tersebut,” tambahnya.

PlasmaHub dikembangkan oleh relawan Tim Teknis Kesiagaan Penanganan Covid-19 ITS, serta didukung oleh mitra komunitas Ikatan Alumni Covid-19 Jawa Timur, Komunitas Sahabat Donor Darah, Pusat Unggulan Iptek – Artificial Intelligence for Healthcare and Society (PUI-AIHeS) ITS, Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Surabaya, serta HIPMI Jawa Timur.

Sementara ini, versi beta PlasmaHub menampilkan informasi stok darah di beberapa kota, di Jawa Timur. Dan rencananya, aplikasi PlasmaHub akan dikembangkan lebih luas pada versi selanjutnya.

"Di dalamnya, disisipkan berbagai fitur seperti donor-recipient matching, plasma stock dan screening reminder,"jelasnya.

PlasmaHub sendiri sebelumnya sudah diujicobakan pada 19 Juli 2021, dan sudah memasangkan plasma konvalesen dari 28 pendonor dengan pasien Covid-19.