Lirik Lagu dan Chord Anak Sekolah - Chrisye yang Viral di TikTok, Engkau Masih Anak Sekolah Satu SMA

SURYA.CO.ID - Berikut chord dan lirik lagu Anak Sekolah yang dipopulerkan oleh Chrisye.

Lagu Anak Sekolah - Chrisye dirilis pada 1986 dan kini kembali viral di TikTok dan media sosial lainnya.

Berikut chord dan lirik lagu Anak Sekolah - Chrisye selengkapnya.

[Intro] A F#m D E (2x)

C# F#m

Bukan aku tak tertarik

C# F#m

Dengan kata rayuanmu

B E

Saat matamu melirik

B D#m E

Aku jadi suka padamu

C# F#m

Tiap kali kau bermanja

C# F#m

Gemetar rasa di dada

D

Ingin kubisikkan cinta

F E A

Tapi hati ini malu jadinya

[Chorus]

D E C#m F#m

Engkau masih anak sekolah , satu S M A

D E A Bm C#m

Belum tepat waktu tuk begitu begini

D E C#m F#m

Anak sekolah, datang kembali

D E A

Dua atau tiga tahun lagi

