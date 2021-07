Bangkitkan Ekonomi saat Pandemi dengan Stimulus Produk dan Jasa Lokal

SURYA.co.id | KEDIRI - Wali Kota Kediri Abdullah Abu Bakar meminta para pelaku usaha dan instansi pemerintah untuk memesan kain tenun di Kota Kediri di masa pandemi Covid 19.

Hal ini dilakukan untuk menciptakan permintaan terhadap produk dan jasa lokal saat Pandemi Covid 19 di Kota Kediri.

“Terus menerus kami ingatkan yang mau menyumbang bisa sumbang masker, makanan, dll. Kita juga adakan program kenyang berhadiah supaya orang mau mengeluarkan uang untuk beli makanan di cafe atau restoran sehingga mereka tidak kolaps,” jelas Abdullah Abu Bakar.

Mas Abu, panggilan akrab Walikota Kediri, menyampaikan hal itu saat menjadi pembicara Talk Show Memperkuat Kota Kediri sebagai The Service City yang digelar Tribun Network, Senin (26/7/2021).

Selain itu, Walikota juga melakukan percepatan go digital, dukungan permodalan melalui penyertaan modal bergulir, fasilitasi promosi produk melalui berbagai event dan kanal, perluasan jangkauan pasar juga dilakukan untuk membantu pelaku UMKM mengembangkan usahanya.

Layanan bidang kependudukan juga dilakukan dengan berbagai cara. Dengan home visit, goes to mall, goes to school, layanan SEMAR (sedino mari), dll.

“Alhamdulillah kemarin Kementerian Koperasi juga memberikan ucapan yang luar biasa kepada kami karena kami bisa mengangkat UMKM,” terangnya.

Sementara proyeksi ke depan, disampaikan perluasan penguasaan teknologi digital dengan melanjutkan rangkaian workshop untuk memantapkan kesiapan pelaku UMKM Go Digital.

Selain itu, juga akan dilakukan kemitraan strategis, dukungan promosi dan pendanaan.

“Menjajaki kerja sama dengan platform marketplace terkemuka untuk mengakselerasi UMKM on boarding di platform digital. Memperluas akses pelaku UMKM terhadap dukungan permodalan dan promosi produk dari Pemkot dan pemangku kepentingan lain,” pungkasnya.

Acara Talkshow, juga diisi oleh Kepala Perwakilan BI Kediri Sofwan Kurnia, Rektor IIK Bhakti Wiyata Prof Mohammad Zainuddin, Rektor Udinus Prof Edi Noersasongko, Pengasuh Ponpes Lirboyo KH Abdullah Kafabihi Mahrus, Budayawan Kediri Gus Barok, dan Siti Ruqoyah, pelaku UMKM Tenun Bandar.