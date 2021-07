Sandiaga Uno Bantu Beasiswa Rp 25 Juta Putra-Putri Yatim Piatu Akibat Covid 19

courtesy The Sandi Uno Merchandise

SURYA.CO.ID, SURABAYA - Sandiaga Salahuddin Uno melalui The Sandi Uno Merchandise bekerjasama dengan KAHMI Preneur, menyalurkan bantuan beasiswa bagi tiga orang kakak beradik di Madiun, Jawa Timur. Ketiga orang anak itu baru ditinggalkan kedua orangtuanya yang meninggal akibat Covid-19 beberapa waktu lalu.

Ketiga anak tersebut adalah Yudha Saputra Wicaksana (24), Wahyu Khrysna Hermansyah (19), dan Wasyaveera Keysyha Saputri (12). Bantuan beasiswa senilai Rp 25 juta itu disampaikan secara simbolis oleh Sandiaga dalam "Silaturahmi Virtual Putra-Putri Yatim Piatu".

"Atas nama keluarga besar kami dan juga tempat kami bekerja, kami menyampaikan rasa duka," kata Sandiaga, Minggu (25/7/2021).

Pihaknya mengaku sangat merasakan satu keprihatinan dan ingin menyampaikan doa terbaik. "Insya Allah bapak dan ibu hunsul khatimah, diberikan tempat terbaik di sisi Allah, dilapangkan kuburnya, diterangi di alam barzah, dan diampuni segala dosa dan diterima amal baiknya," ujar Sandiaga.

Pandemi Covid-19 memberikan dampak yang sangat besar pada kehidupan masyarakat. Baik secara kesehatan dan juga ekonomi. Pemerintah pun berusaha maksimal melakukan upaya penanganan kesehatan dan ekonomi.

Namun Sandiaga menjelaskan, masyarakat terkadang lupa bahwa ada sisi kemanusiaan yang harus tetap ditunjukkan antara sesama. "Kami doakan Mas Yuda dan Mas Krishna serta Mbak Keisha tetap semangat menyelesaikan sekolahnya," ungkap Sandiaga.

Ia mengatakan, mungkin tidak bisa membantu banyak dan jangan dilihat dari jumlahnya tetapi dari niatnya untuk meringankan beban adik-adik dalam menyelesaikan tugas belajar.

"Harapan kami beasiswa yang akan disampaikan ini bisa memberikan motivasi dan memberikan satu optimisme bahwa Insya Allah bapak dan ibu sangat disayang Allah subhanahu wa ta'ala dan sudah berada di tempat yang lebih baik," jelas Sandiaga yang kini menjabat sebagai Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif tersebut.

Bersama The Sandi Uno Merchandise, Sandiaga sebelumnya juga meluncurkan program bantuan beasiswa untuk anak pedagang kaki lima (PKL) yang terdampak akibat pemberlakukan PPKM Level 4.

Bantuan beasiswa menyasar anak dari PKL yang berstatus pelajar SMP/Tsanawiyah dengan besaran Rp 300.000 per bulan, pelajar SMA/Aliyah sebesar Rp 400.000 per bulan, dan mahasiswa Rp 500.000 per bulan.

Sementara Yudha Saputra Wicaksana yang mewakili kedua adiknya bercerita tentang Covid-19 yang menerpa mereka sekeluarga. Awalnya, Covid-19 menerjang sang ibu pada awal Juli lalu sehingga membuat sang ibu tidak bisa masuk kerja selama satu pekan.

Selang tiga hari, gejala seperti pusing, rasa lelah yang mendalam serta hilangnya indera penciuman dan perasa juga dirasakan oleh Yudha. Kemudian disusul kedua adik dan sang ayah. "Dan pada 4 Juli, ibu saya meninggal dan seminggu setelahnya disusul bapak," cerita Yudha.

Mereka tidak pernah menyangka ditinggal oleh kedua orangtuanya dengan begitu cepat dan dalam waktu berdekatan. Terlebih mereka tidak bisa menunaikan kewajiban sebagai anak untuk memakamkan orangtua karena mereka juga tengah menjalani isolasi mandiri di rumah.

"Hanya bisa dilihat dari rumah saat dimakamkan. Walaupun saya sudah 24 tahun, tetapi kedua adik saya masih sangat membutuhkan kasih sayang orangtua. Rasanya tentu sangat sulit, tidak enak, kehilangan orangtua di umur yang masih sangat muda ini," ungkap Yudha yang tengah kuliah semester akhir di Universitas Brawijaya Kediri.



Ia pun berpesan agar masyarakat di luar sana untuk benar-benar patuh terhadap protokol kesehatan serta vaksinasi agar dapat terhindar dari Covid-19. "Kehilangan orang yang dicintai itu tidak enak, sangat sakit," tandas Yudha. ****