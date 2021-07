Chord dan Lirik Lagu Ciptakan Lagu Indah Atau Merindukanmu - Dash Uciha yang Viral di TikTok

SURYA.CO.ID - Berikut chord dan lirik lagu Ciptakan Lagu Indah yang dibawakan oleh Dash Uciha.

Lirik Ciptakan Lagu Indah merupakan penggalan dari lagu yang berjudul Merindukanmu.

Lagu Merindukanmu - Dash Uciha sendiri kini sedang viral di Tikok, berikut chord dan lirik lagu selengkapnya.

Intro : C..G..Am..F..

.

C

kau lihat aku disini menunggumu

G

menanti akan kehadiran dirimu

Am

berkali-kali ku menghubungi kamu

F

berharap kau dan aku cepat bertemu

.

C

jujur aku tak sanggup bila kau jauh

G

terasa berat dan hampir ingin mengeluh

Am

rasa ini sungguh membuatku

F C

jatuh cinta padamu..

.

C

..kau ciptakan lagu indah..

G

..kau senyum semanis buah..

Am F

satu tapi pasti dan sangat berarti

kau takkan terganti

.

Reff:

C

Sungguh dirimu membuatku

G

terlalu bersemangat

Am

jalani hari-hariku dengan hebat

F

kau tau hidup tanpamu itu berat

denganmu aku kuat

.

C

dengan begitu ku berhenti

G

untuk terus mencari

Am

karena ku telah temukan pawang hati

F

mengisi kesempurnaan hidup ini

C

jangan kau pergi lagi.. ooh..

.

C G

(lala lala lalala..)

Am F

(lala lala lalala..)

C G

(lala lala lalala..)

Am F

(lala lala lalala..)

.

C

walau terkadang kau tak mengerti

G

betapa besar rasa ini

Am F

peluk aku, katakan kau milikku

.

C

oh sayang dengarkan lagu ini

G Am

kau melodi yang menari-nari

F

menembus khayalku

.

C

andaikan kau bisa rasakan

G Am

tuk menahan rindu yang menjadi-jadi

F

pesona keajaiban

.

Reff:

C

Sungguh dirimu membuatku

G

terlalu bersemangat

Am

jalani hari-hariku dengan hebat

F

kau tau hidup tanpamu itu berat

denganmu aku kuat

.

C

dengan begitu ku berhenti

G

untuk terus mencari

Am

karena ku telah temukan pawang hati

F

mengisi kesempurnaan hidup ini

C

jangan kau pergi lagi.. ooh..

.

G Am

(lala lala lalala..) ku merindukanmu

F C

(lala lala lalala..) ku merindukanmu

G Am

(lala lala lalala..) ku merindukanmu

F F

(lala lala lalala..) ku merindukanmu

.

G C G Am

percaya.. oh.. rindu ini milikmu

F G

hanya milikmu, coba untuk percaya..

G

oh.. hu..u..uu..uu..

.

C G Am

(lala lala lalala..) ku merindukanmu

F C

(lala lala lalala..) ku merindukanmu

G Am

(lala lala lalala..) ku merindukanmu

F C

(lala lala lalala..) wooo oo..

.

G Am F

hmm.. ho wo.. ku merindukanmu

C G Am

ho wo.. huu.. ku merindu

F C

ku merindukanmu..