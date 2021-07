The Westin Surabaya Donasikan Makanan untuk Nakes dan Pasien Covid-19

Karyawan Hotel The Westin Surabaya saat memanen hasil tanam di kebun Botanical Garden.

Foto Istimewa Hotel The Westin Surabaya

SURYA.CO.ID, SURABAYA - Hotel The Westin Surabaya menyumbangkan makanan bagi tenaga kesehatan dan pasien COVID-19 yang dirawat di Asrama Haji Surabaya.

Complex General Manager The Westin Surabaya & Four Points by Sheraton Surabaya Pakuwon Indah, Alamsyah Jo mengatakan, pengiriman makanan dan minuman ke Asrama Haji Surabaya telah dilakukan pada 19 Juli 2021, bekerja sama bareng asosiasi relawan COVID-19 pemerintah Surabaya.

Kegiatan donasi ini merupakan komitmen The Westin Surabaya dalam mendukung masyarakat dan komunitas tempat hotel tersebut beroperasi.

Adapun sejumlah 150 paket makanan dan minuman sehat yang dibagikan selama masa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) bersumber langsung dari Botanical Garden dan Chef’s Garden yang dimiliki dan dikelola oleh The Westin Surabaya.

Selain itu, seluruh makanan juga dikemas dengan sangat baik, sesuai dengan standar The Westin Surabaya, dan dibuat langsung oleh para koki dari kebun yang tersedia di area hotel.

“Kami menyadari pentingnya memberi perhatian lebih kepada tenaga kesehatan di Surabaya.

Itu karena mereka telah mempertaruhkan nyawanya untuk menyelamatkan sesamanya selama pandemi ini.

Sebab itu, untuk membantunya, misi kami harus dijalankan, dengan terus menghadirkan makanan gratis yang kaya nutrisi bagi mereka yang berada di garda terdepan pusat perawatan," ujar Alamsyah Jo, Sabtu (24/7/21).

Inisiatif ini juga merupakan bagian dari program Corporate Social Responsibility (CSR) The Westin Surabaya yang sedang berlangsung selama pandemi.

Ke depannya, program donasi makanan sehat dari hasil kebun ini akan rutin dilakukan setiap bulan.