Lirik Lagu dan Chord Kalau Bosan - Lyodra Dengan Kunci C, Kalau Kamu Bosan Jangan Menghilang

SURYA.CO.ID - Berikut chord dan lirik lagu Kalau Bosan yang dinyanyikan Lyodra.

Lagu Kalau Bosan - Lyodra dirilis pada 16 Juli 2021 dan berhasil masuk jajaran trending YouTube Indonesia.

Langsung saja, berikut chird dan lirik lagu Kalau Bosan - Lyodra selengkapnya.

Dm Em F G

C G Am

wajar dalam hubungan

F A

cinta kadang memang

Dm G

naik turun

C G Am

hati yang punya peranan

F D

untuk lebih saling

G

pengertian

F

kalau kamu bosan

G C

jangan menghilang

Dm

kalau kamu bosan

G C

kamu bisa bilang

F

tapi kalau bosan

E Am -G D

jangan kamu cari peluang

Dm G

ku di sini takut kamu hilang

F G C

u u u u u

C G Am Gm -C

ikuti saja alurnya

F A Dm

bila jenuh tak ada salahnya

C G Am Gm -C

ingat kenangan berdua

F D G

tawa lumalykordka kita hadapi bersama

F

kalau kamu bosan

G C

jangan menghilang

Dm

kalau kamu bosan

G C

kamu bisa bilang

F

tapi kalau bosan

E Am -G D

jangan kamu cari peluang

Dm G

ku di sini takut kamu hilang

F C D G

u uuu u uuu