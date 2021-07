Jadwal NMA Season 3 Hari Ini 23 Juli: Geek Fam Lakoni 2 Laga Besar, Ada yang Lawan Juara Musim Lalu

SURYA.co.id - Berikut ini jadwal NMA Season 3 hari ini (23/7/2021) yang mulai digelar pukul 13.30 WIB.

Menurut jadwal NMA Season 3 hari ini, terdapat delapan tim yang akan bertanding dan dibagi menjadi empat pertandingan.

Pertandingan pertama akan mempertemukan Onic esports vs Tim Continue.

Sementara itu, Geek Fam akan melakoni dua laga besar, yakni melawan Aura Fire dan EVOS Icon di hari yang sama

Perlu diketahui, EVOS Icon merupakan juara NMA Season 2.

Link Live Streaming NMA Season 3

NIMO TV

Berikut Jadwal NMA Season 3:

Kamis. 22 Juli 2021

13.30 WIB - Aura esports vs Tim Continue

16.00 WIB - Aura FIRE vs Arche Kara

18.30 WIB - Geek Fam vs Arc

21.00 WIB - Kings esports vs Skillshot