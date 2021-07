Ratusan Ton Beras Siap Disebar ke Puluhan Ribu Warga Sidoarjo, Pemkab Tambah 100.000 Paket Sembako

SURYA.CO.ID, SIDOARJO - Kebutuhan beras untuk membantu warga Sidoarjo yang terdampak PPKM darurat selama pandemi Covid-19 ternyata sangat tinggi. Karena Sidoarjo mendapatkan jatah 830 ton dari pemerintah pusat untuk disalurkan kepada puluhan ribu warga yang membutuhkan.

Beras untuk masyarakat yang terdampak pandemi Covid-19itu dibagikan kepada 83.000 keluarga penerima manfaat (KPM) di Sidoarjo. Dan beras bantuan dari Kementrian Sosial itu sudah diberangkatkan dari Bulog, dan siap disalurkan ke masyarakat, Kamis (22/7/2021).

Kepala Bulog Sub Divre Buduran Sidoarjo, M Nur Juliansyah Rahman mengatakan, penyaluran bantuan paket beras di Sidoarjo akan dilakukan secara bertahap. Kali ini dilakukan di Kelurahan Urangagung, Kecamatan Sidoarjo, kemudian ke wilayah lain.

Bagi 83.000 KPM, dalam program ini masing-masing memperoleh paket 10 KG beras. Data penerima KPM diperoleh dari Bulog pusat yang berasal dari data Kemensos RI.

"Ini penyalurannya kepada KPM PKH dan KPM BST (Bantuan Sosial Tunai), data by name by address nya sudah ada," kata Juliansyah.

Juliansyah juga mengatakan bahwa stok kebutuhan beras di Bulog masih aman. Masih tersimpan 41.000 ton beras. Meski begitu penyerapan beras bagi kebutuhan masyarakat masih terus dilakukan.

"Insya Allah stok kita siap, hari ini di Buduran masih tersimpan sekitar 41.000 ton beras, penyerapan beras sampai sekarang juga masih tetap berlanjut,"ujarnya.

Bupati Sidoarjo, Ahmad Muhdlor di sela pemberangkatan bantuan itu menyampaikan bahwa bantuan ini merupakan bentuk perhatian pemerintah pusat terhadap masyarakat terdampak Covid-19. Hampir seluruh masyarakat merasakan dampak pandemi kali ini.

"Pemerintah Sidoarjo juga akan menambah bantuan untuk masyarakat terdampak. Telah disiapkan 100.000 paket sembako untuk masyarakat terdampak. Ini dari dana APBD Sidoarjo," kata Gus Muhdlor.

Bantuan itu akan direalisasikan secara bertahap. Pada tahap pertama ada 35.000 paket yang disalurkan pekan ini. Selanjutnya ditambah 35.000, dan seterusnya.