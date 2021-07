Polres Kediri Kota Gelar Gandeng Mahasiswa untuk Percepatan Vaksinasi Covid-19

SURYA.CO.ID, KEDIRI - Polres Kediri Kota mengandeng himpunan mahasiswa perguruan tinggi di Kediri Raya untuk mengikuti program percepatan vaksinasi presisi di Taman Tirtoyoso, Kota Kediri, Rabu (21/7/2021).

Kegiatan percepatan vaksinasi presisi, ditargetkan untuk seluruh mahasiswa yang ada di Kota Kediri menerima vaksinasi Covid 19.

Kapolres Kediri Kota, AKBP Wahyudi menjelaskan, melalui program vaksinasi goes to kampus, Polres Kediri Kota mengajak mahasiswa menyukseskan program vaksinasi Covid-19.

Kegiatan ini diikuti ratusan mahasiswa dari PMII, HMI, GMNI, IMM dan BEM Kediri Raya dari berbagai universitas di Kota Kediri. Peserta terlihat antusias mengikuti program vaksinasi untuk mahasiswa ini.

Dijelaskan Kapolres, vaksinasi goes to kampus merupakan salah satu trobosan yang terus dilakukan Polres Kediri Kota untuk percepatan vaksinasi. Sebelumnya Polres Kediri Kota telah membuat inovasi vaksinasi dengan cara door to door.

“Kami terus melakukan upaya percepatan vaksinasi di wilayah hukum Polres Kota Kediri. Kali ini kami mengajak mahasiswa untuk menyukseskan gerakan vaksinasi guna mewujudkan herd immunity” ungkap AKBP Wahyudi.

Eko Zuliyanto, Ketua Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Kota Kediri mengucapkan terima kasih atas terlaksananya program vaksinasi antar himpunan mahasiswa yang ada di Kota Kediri.

Diharapkan kerja sama ini bisa terus berlanjut dengan kegiatan-kegiatan lainnya untuk menyukseskan program vaksinasi nasional.

”Terima kasih atas kolaborasi yang telah terjalin antara PMII, HMI, GMNI, IMM dengan Polres Kediri Kota untuk vaksinasi ini,” ungkapnya.