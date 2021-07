Berita Persebaya Populer Hari Ini: Ucapan Selamat Idul Adha dari Ali Sesay & Nasib Skuad Bajol Ijo

SURYA.CO.ID - Berita Persebaya populer hari ini, Rabu (21/7/2021) diantaranya ucapan selamat Idul Adha 2021 dari Ali Sesay dan nasib skuad Bajul Ijo ditengah ketidakpastian jadwal Liga 1 2021.

Alie Sesay dalam unggahan Instagram story miliknya, ikut mengucapkan selamat Idul Adha 1442 H. Ali Sesay juga mengucapkan selamat Idul Adha melalui video terbaru yang diunggah Persebaya Surabaya.

Selain itu kabar nasib skuad Bajul Ijo ditengah ketidakpastian jadwal Liga 1 2021.

Selamat Idul Adha dari Alie Sesay

Pemain asing Persebaya Surabaya, Alie Sesay mengucapkan selamat Idul Adha 2021 kepada seluruh umat Islam melalui unggahan Instagram pribadinya.

Dalam unggahan tersebut tertulis "Eid Mubarak, wish you all a very happy and peaceful Ied" lengkap dengan emoji berdoa dan gambar hati.

Tak hanya itu, Alie Sesay ternyata juga memberikan selamat melalui video yang diunggah akun resmi Persebaya Surabaya.

Ia mengucap, "Selamat hari raya Idul Adha untuk kalian dan keluarga. Semoga kehidupan kita selalu diterangi dengan cinta, kegembiraan dan kesehatan barokah. Salam satu nyali, wani".

Dalam kolom komentar unggahan video tersebut, Alie Sesay lagi-lagi mengucapkan selamat Idul Adha, "Ied Mubarak everyone".