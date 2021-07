Sambut Hari Anak Nasional, TribunJatim Network dan Gramedia Surabaya Gelar Festival Anak Hebat 2021

Berita Surabaya

Reporter: Akira Tandika

Editor: Irwan Sy

SURYA.co.id | SURABAYA - TribunJatim Network dan Toko Gramedia Surabaya menggelar Festival Anak Hebat secara virtual yang berlangsung pada pada 23 hingga 25 Juli 2021.

Festival ini digelar dalam rangka menyambut peringatan Hari Anak Nasional yang jatuh pada 23 Juli 2021 mendatang.

Peringatan Hari Anak Nasional merupakan momentum penting untuk membangun kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam menjamin pemenuhan hak anak atas hak hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Festival Anak Hebat diharapkan dapat menjangkau orangtua dan anak-anak di Jawa Timur untuk menggugah kepedulian perlindungan dan tumbuh kembang optimal anak-anak.

Marketing Communication Harian Surya, Nisaika, mengatakan acara yang digelar selama tiga hari itu akan diisi oleh beragam kegiatan positif, salah satunya adalah melalui workshop online agar anak-anak dapat mengeksplorasi banyak hal, makin maju dalam belajar, berpikir, berkreasi, dan berkarya serta menjadi Anak Hebat di bidangnya masing-masing.

"Jadi pada tanggal 23 dan 24 Juli 2021 akan ada workshop untuk anak-anak dan orang tua yang disiarkan secara langsung melalui kanal YouTube Harian Surya dan Tribun Jatim dengan mendatangkan narasumber yang ahli di bidangnya" terangnya.

Acara ini juga didukung brand-brand yang peduli tentang anak di antaranya, English First, Sekali Lagi Studio, dan Robologee.

Dalam rangka memeriahkan acara ini serta berbagi informasi tentang anak dan kegiatan pengasuhan anak, Toko Gramedia Surabaya juga akan memberikan diskon khusus sebesar 30 persen untuk buku anak dan parenting pilihan selama acara Festival Anak Hebat berlangsung.

Total ada delapan workshop yang dapat diikuti secara virtual, empat workshop anak dan empat workshop parenting, di antaranya, creative writing, mengenali dan melawan bullying, literasi digital mengenai kekerasan online, menghadapi perilaku sulit anak, pendidikan seksual, creative art & craft - recycle paper, coding for kids, dan Fun English for Kids with Native Speaker.