Wow! Harga Cabai Rawit di Sumenep Meroket 300 Persen, H-1 Idul Adha Tembus Rp 120 Ribu per KG

SURYA.CO.ID, SUMENEP - Gejolak perubahan harga kebutuhan pokok nyaris tidak terasa akibat masyarakat terjebak dalam sekatan PPKM darurat. Yang tidak terduga, hargacabai rawit di Sumenep ternyata sudah menyentuh angka Rp 120.000 per KG saat sehari menjelang Idul Adha 1442 Hijriyah, Senin (19/7/2021).

Kenaikan sampai 300 persen itu diketahui di Pasar Anom Baru Sumenep, padahal sebelumnya hanya Rp 35.000 per KG.

"Kenaikan harga cabai itu berdasarkan harga skala nasional dan grafik tahunan," kata Kabid Perdagangan di Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Sumenep, Ardi Ali Sochibi, Senin (19/7/2021).

Tidak disebutkan apa pendorong kenaikan drastis harga cabai rawit tersebut, namun sampai sejauh ini belum ada keluhan dari pembeli dan penjua.

Saat cabai rawit jadi primadona, cabai rawit hijau masih stabil yaitu Rp 45.000 per KG, bawang merah rogol Rp 32.000 per KG dan bawang putih honan Rp 32.000 per KG.

Sedangkan untuk harga komoditas lainnya masih tetap terpantau stabil. Di antaranya beras medium pada harga Rp 10.500 per KG, beras premium Rp 11.500 per KG, dan gula curah kemasan plastik Rp 12.000 per KG.

Kemudian minyak goreng (migor) curah Rp 14.000 per liter, migor kemasan sederhana Rp 13.500 per liter, migor kemasan biasa Rp 14.000 per liter. Daging sapi paha belakang dan paha depan Rp 120.000 per KG, dan tetelan Rp 50.000 per KG.

Untuk harga daging ayam ras berada di harga Rp 3.000 per KG, ayam kampung Rp 85.000 per KG, telur ayam ras Rp 24.000 per KG dan telur ayam kampung Rp 85.000 per KG. "Kami sangat berharap harga-harga terus stabil agar masyarakat terbantu di tengah penerapan PPKM Darurat Jawa-Bali ini," katanya. ****