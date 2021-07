Manfaat Daun Takokak untuk Penderita Diabetes, Ternyata Menurut Penelitian Mengandung Senyawa ini

Penulis: Putra Dewangga Candra Seta | Editor: Musahadah

SURYA.co.id - Daun takokak ternyata sangat bermanfaat bagi penderita diabetes.

Karena menurut hasil penelitian Gandhi yang berjudul 'Solanum Torvum Swarstz Fruit Containing Phenolic Compounds Shows Antidiabetic and Antioxidant Effects in Streptozotonic Induced Diabetic Rats', daun takokak mengandung senyawa metil caffeate.

Senyawa tersebut dapat meningkatkan pembentukan hormon insulin untuk penderita diabetes.

Dalam penelitian Gandhi, metil caffeate secara signifikan dapat mencegah peningkatan glukosa darah pada kelompok tikus hiperglikemik.

Daun takokak secara signifikan dapat menurunkan kadar gula darah mencapai 58,61persen.

Hasil tersebut membuktikan bahwa metil caffeate memiliki efek hipoglikemik yang dapat dikembangkan menjadi obat antidiabetik oral yang manjur.

Cara Mengonsumsi Daun Takokak untuk Mengobati Nyeri Jantung

Seperti diketahui, takokak baik daun maupun buahnya memang efektif untuk menyembuhkan sejumlah penyakit.

Berdasarkan penelitian para ahli, takokak ternyata memiliki banyak khasiat sehingga, selain mengenyangkan, juga bisa dijadikan sebagai obat alternatif.