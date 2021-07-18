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Lirik Sholawat

Lirik Sholawat Yaa Laqolbin - Habib Syech: Lengkap Tulisan Arab, Latin dan Terjemahan

Berikut Lirik Sholawat Yaa Laqolbin - Habib Syech lengkap tulisan arab, latin dan terjemahan.

Penulis: Abdullah Faqih | Editor: Adrianus Adhi
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SURYA.co.id
Lirik Sholawat Yaa Laqolbin 

SURYA.co.id, - Berikut Lirik Sholawat Yaa Laqolbin - Habib Syech lengkap tulisan arab, latin dan terjemahan.

Lirik Sholawat Yaa Laqolbin

يَا لَقَلبٍ سُرُو رُهُ قَد تَوَا لى بِحَبِيبٍ عَمَّ الاَنَا مَ نَوَالاَ

Ya laqolbin suruuruhu qod tawala bihabibin ‘ammal anaa ma nawaala

جَلَّ مَن شَرَّفَ الوُجُودَ بِنورِ غَمَرَ الكَونَ بَهجَةً وَجَمَالاَ

Jalla man syarrofal wujuuda binuri ghomarol kauna bahjatawwa jamaala

قَد تَرَقَّ فِى الحُسنِ اَعلى مَقَامِ وَتَنَا هى فِى مَجدِهِ وَتَعَالى

Qod taroqqo fil husni a’ala maqoomi wa tana ha fi majdihi wa ta’aala

لاَحَظَتهُ العيُونُ فِيمَا اجتَلَتهُ بَشَرًا كاَ مِلاً يُزِيحُ الضَّلاَلاَ

La hadzothul ‘uyunu fimajtalathu ba syaron kamilayyuzi hudhdholala

وَهوَ مِن فَوقِ عِلمِ مَا قَد رَاَتهُ رِفعَةً فِى شُؤُو نِهِ وَكَمَالاَ

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Lirik Sholawat
Yaa Laqolbin
Lirik Sholawat Yaa Laqolbin
Habib Syech
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Abdullah Faqih
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