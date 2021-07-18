Lirik Sholawat
Lirik Sholawat Yaa Laqolbin - Habib Syech: Lengkap Tulisan Arab, Latin dan Terjemahan
Berikut Lirik Sholawat Yaa Laqolbin - Habib Syech lengkap tulisan arab, latin dan terjemahan.
Penulis: Abdullah Faqih | Editor: Adrianus Adhi
SURYA.co.id, - Berikut Lirik Sholawat Yaa Laqolbin - Habib Syech lengkap tulisan arab, latin dan terjemahan.
Lirik Sholawat Yaa Laqolbin
يَا لَقَلبٍ سُرُو رُهُ قَد تَوَا لى بِحَبِيبٍ عَمَّ الاَنَا مَ نَوَالاَ
Ya laqolbin suruuruhu qod tawala bihabibin ‘ammal anaa ma nawaala
جَلَّ مَن شَرَّفَ الوُجُودَ بِنورِ غَمَرَ الكَونَ بَهجَةً وَجَمَالاَ
Jalla man syarrofal wujuuda binuri ghomarol kauna bahjatawwa jamaala
قَد تَرَقَّ فِى الحُسنِ اَعلى مَقَامِ وَتَنَا هى فِى مَجدِهِ وَتَعَالى
Qod taroqqo fil husni a’ala maqoomi wa tana ha fi majdihi wa ta’aala
لاَحَظَتهُ العيُونُ فِيمَا اجتَلَتهُ بَشَرًا كاَ مِلاً يُزِيحُ الضَّلاَلاَ
La hadzothul ‘uyunu fimajtalathu ba syaron kamilayyuzi hudhdholala
وَهوَ مِن فَوقِ عِلمِ مَا قَد رَاَتهُ رِفعَةً فِى شُؤُو نِهِ وَكَمَالاَ
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Yaa Laqolbin
Lirik Sholawat Yaa Laqolbin
Habib Syech
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Abdullah Faqih
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