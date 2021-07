Hasil Masterchef Indonesia 8, Sabtu 17 Juli 2021: Hidangan Bahan Ikan Gagal, Febs Tereliminasi

Penulis: Abdullah Faqih | Editor: Iksan Fauzi

SURYA.co.id, - Berikut Hasil Masterchef Indonesia 8 hari ini, Sabtu (17/7/2021), Olivia selamat lagi, Febs haru terliminasi.

Masterchef Indonesia 8 yang tayang hari ini berlangsung menegangkan.

Di babak pertama, peserta ditantang untuk menghidangkan sweet challenge.

Tantangan tersebut membuat para peserta harus menghidangkan masakan dengan cita rasa manis.

Pada tantangan Sweet Challenge, konstestan Nadya berhasil keluar sebagai pemenangnya.

Nadya yang menyajikan Sorbet berhasil mendapatkan pujian dari Cheff Renata.

Meski mendapat pujian, Sorbet hidangan dari Nadya masih punya kekurangan.

'Flavour, yes. ini very good. and then texture, yes. very good. bentuk kurang" Ucap Cheff Renata.

"Kamu harus buat Sorbet sebagai center piece, sedangkan yang lain sebagai support"