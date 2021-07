Pasca Video Viral Berdurasi 2 Menit, Manajemen Citraland Pastikan G Walk Taat PPKM Darurat

SURYA.CO.ID, SURABAYA - Manajemen sentra kuliner G Walk Citraland Kota Surabaya akhirnya berkomentar pasca video viral suasana ramai aktivitas di G Walk saat PPKM Darurat.

Video yang beredar tersebut memang tak spesifik menyebut kapan direkam.

Nada Putri, City Manager Citraland Surabaya membenarkan jika lokasi dalam video viral itu merupakan G Walk.

"Benar untuk tempatnya di G Walk, namun video tersebut tidak diketahui kapan direkamnya. Apakah saat PPKM Darurat atau bukan, lalu jamnya juga tidak jelas atau tidak diketahui," ujar Nada, Kamis (15/7/2021).

Nada memastikan jika aturan pemerintah terkait PPKM Darurat telah dilaksanakan dan dipatuhi manajemen berikut pemilik tenant di G Walk Surabaya.

Pantauan SURYA.co.id, Rabu (14/7/2021), seluruh toko berangsur menutup gerainya menjelang pukul 20.00 WIB.

Bangku dan kursi juga dijajar bertumpuk agar tidak ada pengunjung yang memanfaatkan fasilitas dine in atau makan di tempat.

"Kami sudah berikan selebaran dan pengingat serta imbauan kepada pemilik dan penjaga tenant. Tidak ada layanan dine in atau makan di tempat. Harus take away," terang Nada.

Sesuai aturan, pelaku usaha sektor esensial maupun non esensial tetap bisa melaksanakan kegiatan bisnisnya dengan syarat yang sudah ditentukan pemerintah.

"Untuk gerai makanan boleh buka sampai pukul 20.00 WIB. Tidak ada dine in dan hanya boleh layani take away. G Walk tetap beroperasi namun sampai pukul 20.00 WIB saja," terangnya.