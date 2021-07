Kejari Batu Kumpulkan Denda PPKM Darurat Sebanyak Rp 10.240.000

SURYA.CO.ID, BATU – Kejaksaan Negeri (Kejari) Batu menghimpun uang denda sebanyak Rp 10.240.000 atas sidang pelanggaran Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat yang telah berlangsung pada 14 Juli 2021.

Kepala Seksi Intelijen Kejari Batu, Edi Sutomo menerangkan, ada 65 pelanggar yang disidang akibat pelanggaran terhadap Perda Prov Jatim No 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Perda Prov Jatim No 1 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat serta Perwali Kota Batu No 2 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Perwali Kota Batu No 78 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Penerapan Protokol Kesehatan sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian Covid 19.

“Sidang tersebut dilaksanakan secara virtual. Ada 65 pelanggar yang terdiri atas berbagai pelanggaran bagi pelaku usaha yang masih melayani makan di tempat, mengadakan kegiatan kerumunan, tidak memakai masker, dan banyak lainnya,” ujar Edi, Kamis (15/7/2021).

Dijelaskannya, tarif denda kepada pelanggar bervariatif tergantung tingkat pelanggarannya.

Besaran denda tersebut berdasarkan putusan Hakim PN Malang berkisar antara Rp 30 ribu hingga Rp 500 ribu sehingga terkumpul sebesar Rp. 10.240.000.

“Kegiatan sidang Tipiring ini rencana akan di gelar seminggu sekali untuk mendukung agar masyarakat mentaati penerapan PPKM Darurat Covid 19 di Kota Batu. Semoga langkah ini berdampak positif bagi ketaatan masyarakat atas PPKM Darurat di Kota Batu,” harap Edi.

Baca juga: Sempat Ditelpon Bupati yang Meminta Maaf, Suami Ibu Hamil di Gresik Akhirnya Meninggal Dunia

Para pelanggar PPKM Darurat di Kota Batu menjalani sidang tindak pidana ringan (Tipiring) di Gedung Pancasila, Balaikota Among Tani, Kota Batu, Rabu (14/7/2021).

Sidang Tipiring tersebut disaksikan langsung oleh Wali Kota Batu Dewanti Rumpoko, beserta Kapolres Batu dan Kajari Batu.

"Sidang tipiring ini dilaksanakan agar masyarakat mematuhi Prokes, apalagi ada wacana jika PPKM akan diperpanjang. Karena itu, saya mohon masyarakat taat dengan Prokes agar kita bisa memutus penyebaran Covid-19 dan tidak memerlukan perpanjangan PPKM Darurat,” kata Wali Kota Batu Dewanti.

Pemerintah Kota akan lebih tegas menindak pelanggar PPKM Darurat sebagai upaya menekan angka penyebaran Covid-19.

Apalagi wilayah Kota Batu sudah masuk zona merah saat ini.

“Rencananya, kegiatan seperti ini akan terus dilakukan hingga penerapan PPKM Darurat selesai diberlakukan. Karena itu warga diminta untuk selalu patuh dan menerapkan Protokol kesehatan saat melakukan aktivitas di luar rumah,” imbau Dewanti.

BACA BERITA MALANG RAYA LAINNYA