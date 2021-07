Warkop Dirazia Setiap Hari, Untung Belum Dapat Eh Router WiFi Sudah Disita Dua Kali

SURYA.CO.ID, SURABAYA - Wabah Corona menyusahkan semua orang, tetapi pembatasan lewat PPKM darurat pastinya paling menyusahkan orang kecil. Begitu PPKM darurat diterapkan, razia pembubaran merajalela dan warung-warung kecil tak berdaya diobrak.

Hampir dua pekan PPKM darurat dilaksanakan, rangkaian pembatasan mobilitas masyarakat berlangsung ketat dan menghambat orang melakukan aktivitas ekonomi demi sesuap nasi.

Sektor pedagang pinggiran seperti warung kopi (warkop) dan kafe, menjadi yang paling menderita. Penerapan aturan jam malam tak lebih dari pukul 20.00 WIB, seketika menyumbat pendapatan mereka.

Metode layanan pembelian secara bungkus (take away) atau dengan format pesan-antar via aplikasi, mungkin berhasil untuk jenis pedagang makanan dan minuman lainnya.

Namun sektor usaha seperti warkop yang menyajikan suasana tongkrongan, sinyal Wi-Fi super kencang, dan racikan kopi nikmat; tentu berbeda. Karena itu adalah keunggulan sektor usahanya yang tak mungkin dibawa pulang.

Metode penjualan take away tidak banyak menjamin stabilitas omzet pendapatan pengusaha warkop.

Sejumlah warkop di Kota Surabaya tetap buka dan melayani pembeli yang datang, meski menyesuaikan jam operasional dan sedikit kucing-kucingan mengelabui aparat.

Salah satunya adalah Warkop Kharisma di seberang Gedung Pasar Ikan Hias Gunung Sari, di Jalan Gunungsari, Sawunggaling, Wonokromo, Surabaya.

Tiga hari sejak dimulainya PPKM Darurat, Senin (5/7/2021), sebuah perangkat keras pelantang sinyal internet; Router Wi-Fi di sana sudah menjadi sasaran galaknya petugas Satpol PP Surabaya.

Karyawan Warkop Kharisma, Wandhir (20) mengatakan, tidak hanya sekali insiden penyitaan terjadi. Sepekan pascainsiden pertama, perangkat Router Wi-Fi yang baru dibeli juragannya, kembali disita kembali petugas Satpol PP, Selasa (13/7/2021).