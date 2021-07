Enam Mahasiswa UK Petra Raih Beasiswa IISMA 2021 dari Pemerintah Indonesia

SURYA.CO.ID, SURABAYA - Sebanyak enam mahasiswa UK Petra Surabaya berhasil meraih beasiswa Indonesian International Student Mobility Awards (IISMA) 2021 dari Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi (Dikjen Dikti) Kemendikbud Republik Indonesia.

Program IISMA 2021 merupakan program bagi mahasiswa semester 4 hingga 7 untuk belajar selama satu semester (sekitar 16 minggu) di universitas mitra luar negeri.

Kepala Kantor Kerja Sama dan Urusan Internasional (KUI) UK Petra, Monika Kristanti mengatakan, program ini memfasilitasi mahasiswa Indonesia untuk menambah pengetahuan sekligus melatih keterampilan.

Di mana mereka bertukar gagasan dan budaya serta membangun jejaring dengan teman kuliah, akademisi dan masyarakat internasional di perguruan tinggi di luar negeri.

“Puji syukur enam mahasiswa kami berhasil meraih beasiswa ini. Seleksinya cukup ketat, mereka harus bersaing dengan sekitar 2000 mahasiswa yang apply seluruh Indonesia," kata Monika kepada SURYA.co.id, Rabu (14/7/2021).

Keenam mahasiswa yang beruntung tersebut ialah Abel Philip Tan dari program International Business Engineering (IBE) ke University of Leicester-Inggris, Alexander Christian dari program IBE ke Nanyang Technological University-Singapura.

Kemudian Aurelia Angelica dari program Broadcast and Journalis ke Korea University-Korea Selatan, Lilian Evangelista Kurniawan dari IBE ke University of Pisa-Italy, Vanessa Tania Sutanto dari program IBE ke University of Pennsylvania-USA dan Libby Lisandra dari IBE ke University of Pennsylvania-USA.

Libby Lisandra bercerita, demi mendapatkan beasiswa tersebut ia dan teman-temannya harus melalui proses seleksi yang panjang.

Di mana saat tahap pertama, ia diharuskan melengkapi dokumen seperti transkrip nilai (IPK > 3.00), English Proficiency Test (IELTS, TOEFL, atau Duolingo) dan surat rekomendasi dari universitas.

Selain itu, ia juga diminta melengkapi dan menjawab pertanyaan di website kampus merdeka dalam Bahasa Inggris dengan hanya diberi waktu dua minggu untuk menyelesaikan.