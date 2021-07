Warga Takut Di-Covid-Kan, Disebut Salah Satu Biang Merahnya Kembali 5 Kecamatan di Bangkalan

SURYA.CO.ID, BANGKALAN – Masyarakat kembali masih menjadi pihak yang dituding atas kekurangsadarannya melakukan pencegahan saat suatu daerah masuk zona merah Covid-19. Seperti data dua hari terakhir hingga Selasa (13/7/2021), di mana lima kecamatan di Bangkalan terpantau kembali masuk ke zona merah.

Kelima kecamatan yang terbelit ke zona bahaya itu kmasing-masing Socah, Kamal, Tragah, dan Kecamatan Tanjung Bumi. Artinya beresiko tinggi tingkat penyebaran Corona, sekaligus cermin bahwa PPKM darurat pun belum efektif membuat penularan melandai.

Total tambahan pasdien positif terkonfirmasi dalam dua hari itu mencapai 131 orang dan pasien sembuh 171 orang. Total pasien positif menyentuh angka 4.397 orang dan pasien sembuh sejumlah 3.316 orang.

Kepala Dinas Keseharan (Dinkes) Bangkalan, Sudiyo mengungkapkan, trend kasus Covid-19 di Bangkalan berimbang dengan kasus baru masih muncul, jumlah pasien sembuh sudah banyak, dan kasus meninggal akhir-akhir ini mulai menurun dari sebelumnya.

“Dulu pernah saya katakan bahwa fenomena gunung es akan terjadi, ya saat ini. Karena masyarakat masih takut berobat ke fasilitas kesehatan, takut di-covid-kan. Akhirnya banyak yang menahan diri, tetapi tidak semuanya,” ungkapnya kepada SURYA di sela pemantauan Serbuan Vaksinasi Gratis di Gedung Rato Ebu, Selasa (31/7/2021).

Memeriksakan diri sejak dini diharapkan Sudiyo bisa dipahami masyarakat yang mengalami keluhan atau gejala sakit apapun. Hal itu dimaksudkan agar segera mendapatkan penanganan medis.

Selain itu, pria yang akrab disapa Yoyok itu berharap segera terwujudnya program vaksinasi setiap hari dengan setiap kecamatan menyediakan satu desa sebagai lokasi. Sehingga pencapaian target 200 sasaran vaksin per hari bisa tercapai.

“Jadi 200 sasaran vaksin dikalikan 281 desa/kelurahan, berarti ada capaian 3.600 target sasaran harian. Se-Jatim ditarget 300.000 sasaran per hari, untuk Bangkalan 7.832 sasaran vaksin per hari. Capaian 4.000 hingga 5.000 per hari sudah bagus,” pungkasnya. ****