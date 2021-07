PON PAPUA Tetap Digelar, 2 - 15 Oktober, Begini Skenarionya Bila Atlet atau Official Terjangkit

IRSUL PANCA ADITRA

PON PAPUA akan tetap digelar 2 - 15 Oktober 2021. Foto: Bupati Mimika Eltinus Omaleng yang juga selaku Ketua Umum PB PON Papua Sub Mimika, didampingi Wakil Bupati Johannes Rettob yang juga Wakil Ketua PB PON Papua Sub Mimika, dan Sekretaris PB PON Papua sub Mimika Cessar Avianto Tunya perkenalkan maskot PON XX, Jumat (13/12/2019)