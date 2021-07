Masyarakat Sulit Bergerak akibat PPKM Darurat, Bupati Malang Justru Setuju Diperpanjang

SURYA.CO.ID, MALANG - Aturan PPKM darurat sudah dirasakan dampaknya secara ekonomi pada masyarakat yaitu sulit beraktivitas untuk mencari penghasilan. Karena itu banyak yang cemas kalau aturan itu bakal diperpanjang.

Tetapi Bupati Malang, Muhammad Sanusi justru menegaskan tidak akan melakukan penolakan jika pada akhirnya pemerintah pusat memutuskan memperpanjang masa PPKM Darurat.

“Selama itu perintah dari pusat maka (Pemkab Malang) tidak akan pernah menolak. Kami siap saja melaksanakan perintah pusat,” ujar Sanusi ketika dikonfirmasi, Selasa (13/07/2021).

Alasan Sanusi menyetujui perpanjangan PPKM Darurat yakni selama perintah tersebut berasal dari instruksi presiden atau pemerintah pusat.

Menurut Sanusi, kebijakan yang diambil oleh pemerintah pusat pastinya bertujuan untuk melindungi nyawa masyarakat.

“Masyarakat diminta kesadarannya karena ini demi menyelamatkan nyawa orang lain. Sehingga keselamatan rakyat adalah hukum di atas segalanya,” beber Sanusi.

Ditambahkan Sanusi, PPKM Darurat sudah menunjukkan dampak yang bisa dilihat secara kasat mata. Kebijakan-kebijakan penyekatan yang dilakukan di berbagai jalan bisa menekan mobilitas masyarakat.

“Semakin hari mobilitas sudah ada penurunan. Kemudian kerumunan juga ditindak operasi yustisi lewat pembubaran kerumunan, karena dari situ (kerumunan) terjadi penularan,” papar Sanusi.

Meski begitu, Pemkab Malang belum bisa menyalurkan dana bantuan sosial (bansos) bagi warga terdampak Covid-19 di wilayahnya.

Sekretaris Daerah Kabupaten Malang, Wahyu Hidayat menjelaskan alasan utama pemkab belum bisa mencairkan dana bansos karena pendataan penerima bantuan belum juga rampung.

"Ada bansosnya, tetapi kami sekarang sedang melakukan pendataan by name by address," ujar Wahyu ketika dikonfirmasi.

Dijelaskan Wahyu, pendataan secara menyeluruh dilakukan agar bansos dapat disalurkan secara tepat sasaran. Ia tak ingin penyaluran bansos disertai polemik.

"Kami sedang mendata agar tepat sasaran. Sumbernya ada yang dari pusat, ada yang juga dari Kabupaten. Semua sedang kami bahas dan diambil Insya Allah dari BTT (belanja tidak terduga)," ujar Wahyu.

Terkait jumlah penerima bansos terdampak Covid-19, Wahyu tidak menerangkan secara gamblang. Lagi-lagi alasan yang dilontarkan yakni pendataan yang belum rampung.

"Wujudnya (bansos) seperti sembako, lalu dari Dinas Sosial akan ada bantuan langsung bagi mereka kami sedang mendata. Dari pusat nominalnya ada ketentuan (bantuan) langsung, Rp 300.000 kalau gak salah," tutup Wahyu. ***