Kasus Positif Covid-19 di Kota Batu Tembus Rekor, Sehari Ada 64 Orang Terpapar

SURYA.CO.ID, BATU – Jumlah orang yang terdeteksi positif Covid-19 di Kota Batu, Selasa (13/7/2021), mencapai rekor tertinggi selama masa pandemi. Dari laporan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Kota Batu per 13 Juli 2021, ada 64 orang terkonfirmasi positif atau paling banyak sejak pandemi melanda Kota Batu pada Maret 2020.

Juru Bicara Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Kota Batu, Ony Ardianto menjelaskan, per 12 Juli, rilis data pasien terkonfirmasi diambil dari data New All Record Kemenkes.

“Jadi sekarang proses rilis menjadi lebih cepat karena tahapan verifikasi dan validasi data sudah disederhanakan. Akan tetapi hasil rilis tersebut tidak serta merta menggambarkan kondisi lapangan per hari ini, karena bisa jadi hasil lab yang dirilis hari ini berasal dari sampel yang dikirim beberapa hari hari bahkan minggu,” ujar Ony, Selasa (13/7/2021).

Ony melanjutkan, hasil tes PCR juga ada yang baru keluar setelah 10 hari lebih. Penundaan rilis informasi hasil laboratorium tergantung dari kapasitas pemeriksaan dan reagen laboratorium.

Dengan tambahan 64 orang tersebut, jumlah total warga Kota Batu yang terpapar Covid-19 menjadi 1.952 orang. Dari jumlah itu, 1.566 orang dinyatakan sembuh. Hanya, tidak ada laporan warga yang sembuh dari Covid-19 per 13 Juli 2021.

Sedangkan jumlah korban meninggal sebanyak 154 orang. Pun tidak ada laporan orang meninggal per 13 Juli 2021. Sedangkan kasus berstatus aktif ada 232 orang.

“Kami memastikan pelacakan kasus dan pemeriksaan kontak erat terus dijalankan secara intensif oleh Puskesmas bekerjasama dengan pihak desa maupun kelurahan,” terang Ony.

Masyarakat diimbau agar benar-benar waspada dan disiplin menerapkan protokol kesehatan. Kasus penularan Covid-19 di Kota Batu terus meningkat drastis dalam dua pekan terakhir. Angkanya kini hampir menyentuh 2.000. ****