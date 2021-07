Lewat Aplikasi IGD Clubhouse, Dokter Niko Kenalkan Telemedicine

SURYA.CO.ID, SURABAYA - Telekomunikasi informasi medis dan pelayanan medis jarak jauh atau telemedicine kembali bangkit berkembang di tengah bencana pandemi Coronavirus Covid-19 yang melanda dunia.

Telemedicine juga semakin masif menyentuh masyarakat dengan platform media sosial Clubhouse (IGD Clubhouse).

Digital Health Lecturer Fakultas Teknologi Maju dan Multidisiplin Universitas Airlangga (Unair), dr Niko Azhari Hidayat SpBTKV K menjelaskan Kementerian Kesehatan RI baru saja di awal Juli 2021 menjalin kerja sama dengan 11 platform telemedicine untuk memenuhi kebutuhan informasi dan pelayanan medis jarak jauh bagi pasien Covid-19 yang menjalani isolasi mandiri.

Layanan telemedicine ini menyediakan fasilitas konsultasi dokter secara online hingga pengiriman obat gratis.

Telemedicine menjawab kebutuhan pasien isoman untuk menangani keluhan gejala dan pengobatan.

"Konsultasinya gratis, tentu dengan mekanisme tertentu dari Kemenkes dan kemudian bila diperlukan obat-obatan juga gratis, tentu dengan persyaratan tertentu dari Kemenkes yang harus dijalani, manfaatnya sangat dibutuhkan pasien isoman saat ini," urai ahli bedah toraks kardiak & vaskular ini.

Niko juga menyatakan, pihaknya baru saja ini menggelar webinar bertajuk The Rise of Telemedicine in Pandemic Disaster dengan metode baru yang disediakan platform IGD Clubhouse.

Sebagai narasumber, dirinya menjelaskan tentang peran Telemedicine di tengah melonjaknya pasien Covid-19 yang menjalani isolasi mandiri (isoman)

Dia juga bersama narasumber tambahan dr Gego yang merupakan Ahli di Bidang Hukum medis yang turut membahas rambu-rambu hukum pada layanan medis jarak jauh juga termasuk e-prescription atau peresepan online.

Menurut dokter Niko, mengawinkan webinar telemedicine dengan platform IGD Clubhouse merupakan metode baru yang segar dan bisa banyak melibatkan lintas profesi yang sama-sama concern dalam menanggulangi pandemi Covid-19 ini.