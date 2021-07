Efek Gila Ronaldo, Cukup Geser Botol, Bikin Coca-cola Rugi Rp 57 Triliun. Aksinya Disindir Bonucci

SURYA.co.id I LONDON - Efek seorang Cristiano Ronaldo di lapangan, sudah umum diketahui orang. Namun efek gila Ronaldo di bursa saham, mungkin baru sedikit yang tahu.

Nah lewat pagelaran Euro 2020, efek guncangan hebat Ronaldo di bursa saham terungkap. Hanya gara-gara aksinya menggeser botol Coca-cola di meja konferensi pers, saham perusahaan Amerika itu dikabarkan langsung anjlok. Tidak tanggung-tanggung, sampai Rp 57 triliun.



Efek Ronaldo itu kembali menjadi pembicaraan saat bintang Timnas Italia Leonardo Bonucci menggelar konferensi pers selepas menjuarai Euro 2020, Senin (7/12/2021).

Dalam konferensi pers itu Bonucci terlihat seperti sengaja menggenggam botol Coca-cola dan botol bir Heineken yang tersedia di meja.

Aksi Bonucci itu terkesan menyindir Ronaldo dan pemain Prancis, Paul Pogba. Bonucci yang merupakan teman setim Ronaldi di Juventus tersebut bahkan terlihat meminum kedua produk yang merupakan sponsor Euro 2020 itu.

Aksi Bonucci menjadi kebalikan Cristiano Ronaldo (Portugal) dan Paul Pogba (Perancis). Seperti tersiar sebelumnya, Ronaldo sempat menggeser botol Coca-Cola dalam jumpa pers sebelum laga kontra Hongaria di penyisihan Grup F Euro 2020, 14 Juni 2021.

Aksi CR7 itu dikabarkan membuat saham Coca-Cola menunur hingga 4 miliar dollar AS (sekitar Rp 57 triliun). Semula, saham Coca-Cola berada di angka 242 miliar dollar AS, tapi anjlok menjadi 238 miliar dollar AS setelah aksi geser botol Ronaldo.

Sementara itu, Paul Pogba memindahkan botol Heineken dalam jumpa pers pasca-laga Perancis vs Jerman pada penyisihan Grup F Euro, 16 Juni 2021. Bintang Manchester United itu tampak tidak senang ketika melihat botol bir Heineken diletakkan di meja.

Pogba kemudian langsung memindahkan botol bir Heineken tersebut ke kolong meja agar tidak lagi terlihat. Pogba tidak mengucapkan sepatah kata pun ketika memindahkan botol bir tersebut.

Bonucci bahagia

Leonardo Bonucci sekarang sedang berbahagia karena Italia menjadi juara Euro 2020. Timnas Italia juara Euro 2020 setelah menang adu penalti 3-2 atas Inggris pada laga final.

Pemenang duel Italia vs Inggris ditentukan lewat babak adu penalti setelah kedua tim bermain imbang 1-1 hingga perpanjangan waktu.

Gli Azzurri sempat tertinggal lebih dulu akibat gol kilat Luke Shaw ketika laga baru berjalan 1 menit 57 detik.

Namun, Italia akhirnya mampu menyamakan kedudukan setelah Leonardo Bonucci mencetak gol pada menit ke-67. Bonucci menjadi penampil terbaik pada laga itu dan diganjar penghargaan Star of the Match oleh UEFA. Adapun bagi Italia, Euro 2020 merupakan gelar kedua mereka di Piala Eropa setelah yang pertama dimenangi pada edisi 1968.

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Lihat Bagaimana Bonucci Sindir Ronaldo dan Pogba Usai Italia Juara Euro 2020"