Lirik dan Chord Lagu Garis Terdepan - Fiersa Besari yang Viral di TikTok

Berikut lirik dan chord lagu Garis Terdepan yang dipopulerkan oleh Fiersa Besari.

Lagu Garis Terdepan adalah single milik Fiersa Besari yang dirilis pada 29 Oktober 2015.

Kini, lirik dan chord lagu Garis Terdepan banyak diburu setelah lagu ini viral di TikTok.

Intro: C/E Dm C/E Dm

C G/B Am G

Bilur makin terhampar

F Em Dm G

Dalam rangkuman asa

C G/B Am G

Kalimat hilang makna

F G C

Logika tak berdaya

C G/B Am G

Di tepian nestapa

F Em Dm G

Hasrat terbungkam sunyi

C G/B Am G

Entah aku pengecut

F G C

Entah kau tidak peka

Dm G

Ku mendambakanmu mendambakanku

Reff:

F Em

Bila kau butuh telinga tuk mendengar

Dm

Bahu tuk bersandar

G C

Raga tuk berlindung

F E

Pasti kau temukan aku

Am Fm

Di garis terdepan

Dm G C/E

Bertepuk dengan sebelah tangan

Music: C/E Dm C/E Dm

C G/B Am G

Kau membuatku yakin

F Em Dm G

Malaikat tak selalu bersayap

C G/B Am G

Biar saja menanti

F G C

Tanpa batas tanpa balas