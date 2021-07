Final Euro 2021, Inggris Vs Italia, Ini Sejarah Pertemuan, 44 Tahun Inggris Tak Bisa Kalahkan Italia

Striker Inggris, Harry Kane (kanan) menajdi andalan The Three Lions di final EURO 2020 lawan Italia. Catat sejarah menunjukkan Inggris sudah 44 tahun tidak pernah menang melawan Italia dalam turnamen internasional.

SURYA.co.id I LONDON - Beberapa jam lagi duel hidup mati Timnas Inggris Vs Italia akan tersaja dalam Final Euro 2021 di Stadion Wembley, Inggris, pada Minggu (11/7/2021) waktu lokal atau Senin (12/7/2021) malam dinihari nanti.

Pertandingan Final Euro 2021 akan disiarkan langsung RCTI, Senin (12/7/2021) mulai pukul 00.30 WIB.

Timnas Inggris memastikan tempat di final setelah mengalahkan timnas Denmark 2-1 lewat perpanjangan waktu pada Kamis (8/7/2021) dini hari WIB.

Gol-gol penentu kemenangan Three Lions datang dari gol bunuh diri Simon Kjaer (39') dan Harry Kane (104'). Denmark sendiri membuka skor laga lewat tembakan bebas Mikkel Damsgaard (30').

Sedang Italia lebih dulu menuju partai Final setelah menang 4-2 lewat adu penalti saat menghadapi Spanyol sehari sebelumnya.

Sejarah pertemuan:

Iggris punya catatan buruk apabila bertemu Italia di turnamen internasional. Pertemuan terakhir keduanya di turnamen resmi datang pada laga Grup D Piala Dunia 2014.

Pada 14 Juni 2014, Italia berjaya 2-1 atas Three Lions berkat gol-gol Claudio Marchisio dan tandukan Mario Balotelli. Inggris hanya berhasil mencetak satu gol lewat Raheem Sterling.

Three Lions bahkan tak pernah menang atas Italia di Piala Dunia atau Eropa.

Rekor pertemuan kedua negara sepanjang sejarah adalah sebagai berikut:

Piala Dunia 2014: Inggris vs Italia 1-2

Piala Eropa 2012: Inggris vs Italia 0-0 (2-4 adu penalti)

Piala Dunia 1990: Italia vs Inggris 2-1

Piala Eropa 1980: Italia vs Inggris 1-0

Inggris bahkan tak dapat mengalahkan Italia dalam laga-laga internasional resmi (bukan persahabatan internasional) sejak partai Kualifikasi Piala Dunia pada November 1977.

Kualifikasi Piala Dunia 1977 atau 43 tahun silam merupakan kemenangan terakhir Inggris atas Italia di turnamen internasional.

Ketika itu, gol-gol Kevin Keegan dan Trevor Brooking membawa pasukan Ron Greenwood menang 2-0 atas tim Italia yang diasuh pelatih legendaris Enzo Bearzot.

Tim Italia pada laga tersebut diperkuat antara lain oleh Dino Zoff, Giacinto Facchetti, Claudio Gentinle, Marco Tardelli, dan Roberto Bettega.

