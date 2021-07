Lowongan Kerja Surabaya Hari ini 10 Juli Untuk Lulusan SMA/SMK: Ada yang Datang Langsung Kerja

SURYA.CO.ID - Berikut informasi seputar lowongan kerja Surabaya dan lowongan kerja Sidoarjo terbaru, Sabtu (10/7/2021) dari Koran Harian Surya dan laman Disnaker.

Terdapat beragam posisi yang dicari pada lowongan kerja hari ini, seperti admin, sopir, keamanan, serabutan, dan kasir.

Bagi yang tertarik bisa menghubungi nomor yang tertera pada masing-masing lowongan.

1. Admin Keuangan

Posisi 1 Accounting

- 2 Finance

- Tambangan dan Energy di Surabaya

- Usia maksimal 50 tahun

- Pria/Wanita

- Niat Kerja

- Siva:085852351871

2. Staff Accounting dan Kasir

- Staf Accounting

- Wanita

- Usia Max 30th

- Lulusan Min D3 Akuntansi

- Kasir

- Wanita

- Usia Max 30th,

- Lulusan Min SMK/SMA

- Diutamakan yang berpengalaman dibidang Perusahaan Retail/Consumer Good

Lamaran dikirim via POS Ke : Ruko Margoraya, Jl. Margorejo Indah No. 115 H Surabaya. UP : Muchlis

3. Admin dan serabutan