SURYA.co.id- Berikut lirik dan chord lagu Tetap di Sini - Tri Suaka yang viral di TikTok.

Lagu Tetap di Sini lebih dikenal dengan lirik terima kasih kau telah mencintaiku.

Lagu Tetap di Sini dirilis pada 2020 lalu.

Intro : Am Em F C G

Am Em F G

Am Em F C G

Kau belahan jiwaku penerang gelap ini

Am Em F C G

Kau pelipur laraku disaat ku terjatuh

Am Em F C G

Kau tak pernah mengeluh disaat ku terpuruk

Am Em F G

Dan kau slalu tegar menjalani hidup ini

Am Em F C G

Ku tak akan pernah menyesal hidup dengan mu

Am Em F G

Karena kau memang terlahir untuk hidupku

Reff

F G

Terimakasih kau telah mencintaiku

C G Am

Terimakasih kau telah menyayangiku

Dm E Am-A

Tetap disini temani aku sepanjang hidupku

F G

Percayalah ku akan setia

C G Am

Menemanimu hingga akhir hidupku

Dm E

Ku kan disini tetap disini

Melodi : Am Em F C G

Am Em F G

Reff

F G

Terimakasih kau telah mencintaiku

C G Am

Terimakasih kau telah menyayangiku

Dm E Am-A

Tetap disini temani aku sepanjang hidupku

F G

Percayalah ku akan setia

C G Am

Menemanimu hingga akhir hidupku

Dm E

Ku kan disini tetap disini

F G

Maafkanah duhai cinta

C G Am

Ku tak bisa membuatmu bahagia

Dm E Am-A

Dan aku lemah dantak berdaya ku tak sempurna

F G

Biarkanlah orang berkata

C G Am

Genggam aku tetap setia

Dm E Am

Jalani hidup dengan cinta

Am Em F C G

Ku tak akan pernah menyesal hidup dengan mu