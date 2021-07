Lirik dan Chord Lagu Luka dalam Rindu - Mahen yang Viral di TikTok

SURYA.CO.ID - Berikut lirik dan chord lagu Luka dalam Rindu yang dinyanyikan oleh Mahen.

Lirik dan chord lagu Luka dalam Rindu banyak diburu setelah lagu ini viral di TikTok, dengan kutipan lirik: tunggu nanti pasti bertemu, simpan dulu rasa rindumu.

Sekedar info, lagu Luka dalam Rindu pertama kali dirilis pada 28 Mei 2021.

[Intro] : C G Am Gm F Em Dm G

C Am

banyak cerita..

F G

yang terjadi saat ku denganmu

C Am

ada bahagia..

F G

canda tawa, ada hati rindu

F Em Dm G

jangan takut.. pasti bertemu..

F Em Dm G

tunggu nanti kita bersama.. lagi..

[Chorus]

C G/B Em Am

tunggu.. nanti pasti bertemu

Gm C F Em

simpan dulu rasa rindumu, kesalmu

Dm G

saat kita bertemu

C G/B Em Am

aku.. tahu kau cemaskanku

Gm C F Em

saat ku tak ada disitu.. dekatmu

Dm G C-Dm-Em-F-F#-G

simpan luka dalam rindu hoo

C Am

kesal rasanya

F G

berbalas balasan tanpa bertemu

C Am

hanya lewat whatsapp

F G

habiskan malam milik berdua

F Em Dm G

jangan takut.. pasti bertemu..

F Em Dm G

tunggu nanti kita bersama lagi..

[Chorus]

C G/B Em Am

tunggu.. nanti pasti bertemu

Gm C F Em

simpan dulu rasa rindumu, kesalmu

Dm G

saat kita bertemu

C G/B Em Am

aku.. tahu kau cemaskanku

Gm C F Em

saat ku tak ada disitu.. dekatmu

Dm G (C)

simpan luka dalam rindu