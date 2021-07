Jadwal Final Copa America: Brazil - Argentina, TV Indosiar Minggu 07 WIB,  Kolombia-Peru Sabtu

SURYA.co.id I RIO JANEIRO - Pertandingan puncak Copa America 2021 akan mempertemukan dua seteru abadi Amerika Latin, tuan rumah Brazil vs Argentina. Sedang pertandingan untuk penentuan posisi ketiga akan mempertemukan Kolombia vs Peru.



Bentrok Brasil vs Argentina di final Copa America 2021 digelar di Stadion Maracana, Rio de Janeiro, Minggu (11/7/2021) pagi WIB. Laga akan disiarkan INDOSIAR Pukul 07.00 WIB



Kedua tim sama-sama memiliki modal apik dalam perjalanannya ke partai puncak Copa America 2021. Dimulai dari fase grup, Brasil dan Argentina kompak meraih 10 poin berkat tiga kemenangan dan sekali hasil imbang.



Brasil vs Argentina



Kedua tim sama-sama lolos sebagai pemuncak atau juara grup. Tim Samba berstatus sebagai juara Grup B, sedangkan tim Tango yang dipimpin Lionel Messi berkuasa di Grup A.



Kedua raksasa Amerika Selatan itu kemudian melanjutkan tren positif mereka di fase knockout Copa America 2021.



Neymar dkk menang 1-0 atas Chile di 8 besar, lalu meraih kemenangan dengan skor serupa kala membekuk Peru di semifinal.



Di sisi lain, timnas Argentina menang telak 3-0 atas Ekuador di 8 besar, dilanjutkan dengan kemenangan 3-2 via adu penalti kontra Kolombia di semifinal.



Adapun babak tos-tosan harus dilalui Argentina dan Kolombia setelah kedua tim berimbang hingga 90 menit.



Copa America 2021 sendiri tidak memberlakukan perpanjangan waktu (extra time) di fase gugur. Jika skor imbang, pertandingan langsung dilanjutkan dengan adu tendangan 12 pas.



Perpanjangan waktu baru berlaku di final Copa America 2021.



Kolombia vs Peru



Sementara itu, Kolombia dan Peru yang kalah di semifinal akan saling bentrok guna memperebutkan tempat ketiga. Pertandingan Kolombia vs Peru akan dihelat lebih dulu di Estadio Nacional de Brasilia, Sabtu (10/7/2021) pagi WIB.



Laga perebutan tempat ketiga dan final Copa America 2021 dapat disaksikan secara streaming lewat Vidio.com. Anda harus berlangganan paket premier baik bulanan atau tahunan lebih dulu untuk menyaksikan laga tersebut.





Jadwal Final Copa America 2021:



Perebutan Tempat Ketiga, Sabtu (10/7/2021) 07.00 WIB - Kolombia vs Peru

Final, Minggu (11/7/2021) 07.00 WIB - Brasil vs Argentina





