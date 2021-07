Gandeng RUDN University Rusia, Universitas Narotama Surabaya Gelar Seminar Internasional

Suasana seminar virtual bertajuk Sustainability of Industrial Innovations and Infrastructure of the EU Countries di Universitas Noratama Surabaya.

SURYA.co.id | SURABAYA - Universitas Narotama Surabaya mendapat giliran menjadi tuan rumah seminar internasional program European Region Action Scheme for the Mobility of University Students (Erasmus).

Hal setelah tiga kali event ini diadakan di RUDN University Rusia selaku partner dalam program tersebut.

Seminar bertemakan Sustainability of Industrial Innovations and Infrastructure of the EU Countries digelar secara virtual.

Direktur International Relation Office (IRO) Universitas Narotama, Ani Wulandari mengatakan, seminar ini menjadi sebuah implementrasi hibah Jean Monnet bersama partner yakni RUDN University Rusia.

“Seminar ini diadakan selama dua hari. Hari pertama diisi oleh para pembicara dari perguruan tinggi di Indonesia. Sedangkan pembicara di hari kedua dari perguruan tinggi di berbagai negara secara remote,” ujar Ani kepada SURYA.co.id, Rabu (7/7/2021).

Sejumlah negara berpartisipasi antara lain adalah Rusia, Malaysia, Italia, Pakistan, Prancis, dan Indonesia.

“Seminar internasional ini tidak hanya dilakukan sebagai bagian dari program Erasmus dalam hibah Jean Monnet, tapi juga menjadi kesempatan untuk berkomunikasi dengan para partner kami di luar negeri," terang Ani.

"Sambil bersama-sama mendiskusikan topik sustainability yang mencakup semua bidang. Karena ini yang dibutuhkan untuk kesejahteraan manusia,” imbuhnya.

RUDN University merupakan kampus negeri terbesar kedua di Rusia, menjadi partner yang membawa banyak dampak baik bagi Universitas Narotama.

Karena kedua belah pihak yang sangat aktif, implementasi kerjasama berupa seminar dan transfer kredit pun berjalan dengan lancar meski di tengah kondisi yang membatasi ruang gerak.