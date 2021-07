Fruit Punch Look, Signature Make Up Andalan MUA Asal Kota Surabaya Dwi Puput

Fruit Punch Look, salah satu signature look oleh MUA Dwi Puput.

SURYA.CO.ID, SURABAYA - Menemukan signature look bagi seorang Make Up Artist (MUA) merupakan hal penting.

Hal ini dijadikan sebagai penanda atau style merias dari MUA itu.

MUA asal Surabaya, Dwi Puput juga menyadari hal itu.

Lewat sebuah kompetisi yang pernah diikuti, perempuan yang akrab disapa Puput itu tak pernah berhenti bereksperimen untuk menemukan signature looknya.

"Fruit Punch Look menjadi salah satu signature look yang bahkan sempat tidak saya sadari. Justru, para klien yang mengenali ini menjadi signature look dariku," terangnya.

Dalam Fruit Punch Look, Puput mengusung make up flawless dengan sentuhan bold di beberapa bagian.

Gaya make up bold yang dimaksud bukan menggunakan warna-warna mencolok. Ia justru menggunakan warna soft dengan gaya bold.

"Sebetulnya bukan bold yang warna mencolok ya, tapi lebih ke mengubah bentuk mata. Misal, mata klien kecil, kemudian saya bikin menjadi lebih lebar. Saya merasa dengan gaya ini, klien bisa lebih manglingi kalau bahasa Jawanya," jelas Puput.

Ibu dari tiga orang anak itu mengaku, poin Fruit Punch Look ini lebih ke penggunaan warna.

Sementara untuk style make up, sebetulnya hampir semua MUA memiliki gaya yang sama.