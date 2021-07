Fakta-fakta Inggris Lolos Final UERO 2020 untuk Lawan Italia, The Three Lions Catat Sejarah Dunia

SURYA.co.id - Warga Inggris sedang bergembira merayakan lolosnya Timnas Inggris ke final Pial Erola atau EURO 2020. Ini seiring kemenangan 2-1 atas Denmark pada laga semifinal EURO 2020.

Duel Inggris vs Denmark pada semifinal EURO 2020 dipentaskan di Stadion legendaris, Wembley, London (Kamis (8/7/2021) dini hari.

Atas kemenangan tersebut, selanjutnya Inggris akan ditantang Italia pada partai final Piala Eropa atau EURO 2020, pada Senin (12/7/2021) menatang.

Pada laga Inggris vs Denmark, The Three Lions tertingal lebih dulu melalui gol Mikkel Damsgaard pada menit ke-30.

Selanjutnya Inggris baru merespos dengan gol balasan lewat bunuh diri pemain Denmark, Simon Kjaer pada menit ke-39.

Inggris memastikan kemenangan sekaligus lolos ke final ERUO 2020 melalui gol penalti sang kapten, Harry Kane lewat titik penalti menit ke-104 di babak extra time.

Surya.co.id coba menyajikan fakta-fakta menarik suksesnya Inggris lolos final EURO 2020 dan akan lawan Italia.

1. Final Piala Eropa untuk Pertama Kali bagi Inggris

Sukses timnas Inggris ke final EURO 2020 dengan menyingkirkan Denmark dengan skor 2-1 di semifinal, mengantarkan Three Lions -julukan timnas Inggris- menembus final Piala Eropa untuk pertama kalinya.

Capaian terjauh timnas Inggris di Piala Eropa yakni semifinal pada EURO 1996 saat menjadi tuan rujmah di Stadion Wembley.



Three Lions tak pernah melaju ke final Piala Eropa sejak turnamen dimulai pada 1960.