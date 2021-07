Lirik Lagu Tutu - Camilo Echeverry Cover Alma Zarza yang Viral di TikTok

SURYA.CO.ID - Berikut lirik lagu Tutu yang dicover oleh Alma Zarza dan viral di TikTok.

Lagu Tutu secara orisinal dinyanyikan oleh Camilo Echeverry dan Pedro Capó.

Berikut lirik lagu Tutu selengkapnya.

Ay, yo no sé de poesía

Ni de filosofía (uoh-oh, uoh)

Solo sé que tu vida

Yo la quiero en la mía

Yo no sé cómo hacer pa' no tenerte

La ganas que te tengo

Cómo hacer pa' no quererte, yeah, ah

Tú, tú, nadie como tú, tú, no hay un sustitutu

Pa' ese cuerpo tuyo que a mí ya me tiene cucu

En un rato te buscu, voy y te acurrucu, yeah eh

No hay nadie como tú, tú

Porque no hay nadie como tú, tú

No hay nadie como tú, tú (nadie como tú)

No hay nadie como tú, tú (nadie como tú)

(Yeah, yeah, yeah, yeah)

Tamo' online como YouTube

Conecta'os como Bluetooth

Si me dejas, yo soy la aguja

Y tú mi muñeca vudú-dú

Yo te quiero pa' mí, mí (pa' mí)

Si me dices que sí, sí (que sí)

Me muero y me desmuero solo por ti, hah

Porque yo me acurruco solo contigo (ay, yo contigo)

Pongamo' el aire en dieciséis pa' morirnos de frío (yeah, yeah)

Y vente pa'l la'o mío (Vente pa'l la'o mío)

Que mis besitos de pronto te sirven de abrigo

¿Cómo hacer pa' no quererte?, yeah

Tú, tú, nadie como tú, tú, no hay un sustitutu

Pa' ese cuerpo tuyo que a mí ya me tiene cucu

En un rato te buscu, voy y te acurrucu, yeah

No hay nadie como tú, tú

Porque no hay nadie como tú, tú (nadie, ey)

No hay nadie como tú, tú (nadie como tú)

No hay nadie como tú, tú (nadie como tú)

Porque yo me acurruco solo contigo

Pongamo' el aire en dieciséis pa' morirnos de frío (yeah, yeah)

Y vente pa'l la'o mío (ay, vente pa'l la'o mío)

Que mis besitos de pronto te sirven de abrigo

Cómo hacer pa' no tenerte

Las ganas que te tengo

Cómo hacer pa' no quererte, yeah

Tú, tú, nadie como tú, tú, no hay un sustitutu

Pa' ese cuerpo tuyo que a mí ya me tiene cucu

En un rato te buscu, voy y te acurrucu, yeah eh

No hay nadie como tú, tú (nadie como tú)

Porque no hay nadie como tú, tú (nadie como tú)

No hay nadie como tú, tú (nadie como tú, tú)

No hay nadie como tú, tú (no hay nadie como tú, tú)