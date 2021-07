Biodata Federico Chiesa Pencetak Gol Italia di Semifinal Euro 2020 dan Hasil Akhir Italia vs Spanyol

Penyerang Italia, Chiesa merayakan gol usai membobol gawang Spanyol di semifinal EURO 2020. Simak biodatanya dan Hasil Akhir Italia vs Spanyol Semifinal Euro 2020

Penulis: Putra Dewangga Candra Seta | Editor: Iksan Fauzi

SURYA.co.id - Berikut profil dan biodata Federico Chiesa pencetak gol untuk Italia dalam Semifinal Euro 2020, serta hasil akhir Italia vs Spanyol.

Sosok Federico Chiesa jadi sorotan karena dialah satu-satunya pencetak gol untuk Italia di babak normal.

Seperti diketahui, Italia bertempur sengit melawan Spanyol dalam babak Semifinal Euro 2020 di Stadion Wembley pada Selasa (6/7/2021) waktu setempat atau Rabu (7/7/2021) pukul 02.00 WIB.

Gli Azzurri mampu unggul lebih dulu pada menit ke-59 melalui gol Chiesa.

Hingga babak normal berakhir, cuma gol Chiesa yang mengantarkan Italia ke babak extra time setelah Spanyol membobol gawang Donnarumma di menit ke-80.

Federico Chiesa dinobatkan UEFA menjadi bintang atau Star of the Match pertandingan Italia vs Wales, pada laga pamungkas Grup A Piala Eropa atau Euro 2020.

Seperti dilansir dari Kompas.com dalam artikel 'Profil Federico Chiesa, Winger Energik Timnas Italia di Euro 2020'

Pengamat teknis UEFA, Jean-Francois Domergue secara khusus menyoroti aksi Chiesa di sisi sayap Gli Azzurri.

"Dia (Federico Chiesa) tampil energik dan selalu mencari celah untuk membuat umpan silang. Performa yang sangat konsisten," ujar Jean-Francois Domergue sebagaimana dikutip dari UEFA.