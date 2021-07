Wujudkan Kekebalan Komunal, Vaksinasi Covid-19 di Kota Kediri Semakin Digencarkan

SURYA.CO.ID, KEDIRI - Percepatan vaksinasi Covid-19 di Kota Kediri semakin digencarkan untuk mewujudkan kekebalan komunal di tengah masyarakat.

Bahkan, ditargetkan dalam sehari setidaknya 7.500 orang di Kota Kediri telah disuntik vaksin Covid-19.

Hal itu diungkapkan Kota Kediri, Abdullah Abu Bakar sewaktu memantau kegiatan Serbuan Vaksinasi di Rumah Sakit DKT Kota Kediri, Selasa (6/7/2021).

Pada kegiatan tersebut, wali kota didampingi Dandim 0809 Kediri Letkol Inf Ruly Eko Suryawan dan Kapolres Kediri Kota AKBP Wahyudi.

Wali kota mengungkapkan, Serbuan Vaksinasi sejalan dengan kebijakan pemerintah untuk terus mempercepat vaksinasi Covid-19.

Target vaksinasi Kota Kediri juga meningkat, dari semula hanya 1.000 per hari, menjadi 2.000 per hari. Lalu ditingkatkan lagi menjadi sekitar 7.500 per hari.

Peningkatan vaksinasi dilakukan, sehingga kekebalan komunal di Kota Kediri dapat segera tercapai. Saat ini, masyarakat Kota Kediri yang sudah divaksinasi lebih dari 30 persen.

“Saya ingin mengucapkan terima kasih untuk Pak Dandim. Ternyata TNI juga mengadakan hal yang sama, yakni memvaksin. Tentu ini membuat target kami meningkat, di mana orang yang tervaksin di Kota Kediri ini semakin banyak. Serbuan Vaksinasi ini juga bisa mengedukasi masyarakat agar segera mengikuti vaksinasi,” ungkap Wali Kota Kediri, Abdullah Abu Bakar.

Sementara, untuk memenuhi target 7.500 dosis vaksin per hari, Wali Kota Kediri bersama Dandim 0809 Kediri dan Kapolres Kediri Kota telah meminta bantuan kepada perguruan tinggi kesehatan yang ada di Kota Kediri, agar mahasiswanya bersedia menjadi relawan.

Nantinya, relawan ini akan menjadi tenaga vaksinator ataupun membantu untuk melakukan testing.

“Insya Allah kita penuhi target 7.500 per hari itu. Ini kami sedang penuhi mekanismenya. Kemarin kami kumpulkan sekolah-sekolah kesehatan, kami minta tolong untuk mahasiswanya yang semester akhir yang bisa menjadi relawan,” jelasnya.

Sementara, Dandim 0809 Kediri, Letkol Inf Ruly Eko Suryawan mengungkapkan, Serbuan Vaksinasi akan berlangsung selama dua hari. Tenaga medis yang terlibat sebanyak 120 orang dengan target per harinya dapat memvaksin 1.500 orang.



“Hari ini alokasi 1.500 sudah terpenuhi. Jadi kami tambahkan 300, sehingga satu hari ini 1.800. Serbuan Vaksinasi ini diikuti oleh masyarakat yang sudah mendaftar secara online, juga karyawan yang belum tervaksin bisa mengikuti,” ujarnya.

Pada kesempatan itu, Wali Kota Kediri juga terus mengingatkan masyarakat untuk di rumah saja serta mengimbau kalau beli makan dibungkus saja.